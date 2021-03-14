人社部專家：延遲退休改革採取漸進式　或每年延遲幾個月

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-14 11:53

內地12日公布的「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要明確提出，按照「小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧」等原則，逐步延遲法定退休年齡。 人社部中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛接受新華社專訪時表示，改革不會「一步到位」，而是採取漸進式，每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月。 金維剛又指，改革也不會搞「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，會增加個人自主選擇提前退休的空間。不同群體、不同性別將繼續保持退休年齡差異。

金維剛稱，政策實施後，退休年齡線會往後慢慢推。比如說，原本滿50歲退休的女性，政策實施後第一年，變成50歲1個月或幾個月退休。不同年齡段的人，退休年齡不同。以此類推，經過若干年過渡期完成改革。

可以確定的是，在改革前期，臨近退休的人，只會延遲1個月或幾個月，不會出現一下子晚退休幾年的情況。而對年輕人來說，延長的退休年齡幅度會大一些，但未來有很長的過渡期和適應期。

金維剛又稱，個人會有自主選擇提前退休的空間。延遲退休改革，應該充分考慮這些多元化需求。在統一實施的基礎上，結合中國的現實國情、文化傳統以及歷史沿革等情況，增加彈性因素，允許個人根據自身情況和條件，選擇提前退休的具體時間，充分體現改革的靈活性和包容性。

金維剛指，延遲退休不是「齊步走」，而是要與現行退休政策平穩銜接。現行法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲，政策有所不同。實施延遲退休改革將區分不同群體，採取適當的節奏，穩步推進，逐步到位。