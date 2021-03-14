兩會後首虎落馬　原中央防範和處理邪教問題辦公室副主任彭波被查

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-14 12:37

中央紀委國家監委網站昨日（13日）發布消息，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

彭波是今年全國兩會後首個落馬的「老虎」，也是今年被打的第7「虎」。公開履歷顯示，64歲的彭波曾長期​​在媒體任職，歷任中國青年報社國際部編輯、副主任，中華工商時報社副總編輯，中國青年雜誌社副總編輯、總編輯、社長、黨組書記，中國青年出版（總）社副社長、副總編輯兼共青團中央網絡影視中心總編輯等職。

原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（資料圖片）

2006年5月至2012年8月，彭波任中央外宣辦五局副局長、九局局長、十局局長；2012年9月，任國家互聯網信息辦公室專職副主任。2015年8月，彭波被免去國家互聯網信息辦公室副主任職務。隨後任原中央綜治委委員、中央政法委網絡輿情應對和依法處置協調小組組長，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任等職。

公開資料顯示，成立於1999年的原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，與國務院防範和處理邪教問題辦公室，一個機構兩塊牌子，列入中共中央直屬機構序列，是中共中央、國務院綜合協調防範和處理邪教問題工作的機構。主要負責有關防範和處理邪教組織和對社會有危害的氣功組織問題的調查研究。2018年黨和國家機構改革後，將原中央防範和處理邪教問題領導小組及其辦公室職責劃歸中央政法委、公安部。

原中央防範和處理邪教問題領導小組此前已有「老虎」被查。2013年12月，該領導小組副組長、辦公室主任，公安部黨委原副書記、原副部長李東生被查，後於2014年6月被開除黨籍。2016年1月12日，受賄2198萬餘元人民幣的李東生獲刑15年。

此外，2016年7月至9月，中央第十四巡視組曾對原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室進行專項巡視。當年10月，中央第十四巡視組反饋專項巡視情況時指出，該領導小組辦公室思想政治工作不夠深入，隊伍管理不夠嚴格，選人用人不夠規範。主體責任弱化，防範廉潔風險的意識不夠強等。