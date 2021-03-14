緬甸政變｜中資服裝廠遭縱火打砸多人傷　中使館籲合法表達訴求

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-14 22:19

緬甸自發生政變以來，持續有人上街抗議。中國環球電視網（CGTN）今日（14日）報道，位於緬甸最大城市仰光（Yangon）的兩間中資服裝廠，遭到惡意打砸和縱火，多名工廠員工被打傷。 對此，中國駐緬甸大使館發言人表示，中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者。

報道指，事發於今日下午1時50分，位於仰光的兩家服裝廠遭惡意打砸和縱火，一間是中資企業，另一家是中緬合資。當時，20多名縱火者騎電單車，手持鐵棍等武器和汽油衝入廠房，多名工廠員工被打傷。據了解，仰光其它工業區的部分中資服裝廠也面臨縱火威脅。

中國駐緬甸大使館發言人表示，仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。大使館第一時間與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全。

發言人指出，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，尤其注重惠及緬甸當地民眾。此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在此領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，因此不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

發言人表示，本次打砸搶燒事件性質十分惡劣，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

（中國環球電視網／中國駐緬甸大使館）