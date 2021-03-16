緬甸政變｜在緬華人：員工上班途中受襲　「刀直接往車子裡飛」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-16 10:20

3月14日，緬甸仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭打砸搶燒，有中方人員受傷。內媒《紅星新聞》引述一名在緬中國人指，有中國員工在回工廠途中被人襲擊，「刀直接往車子裡飛，車也被砸毀了」，又指有製衣廠曾被幾百人包圍。

緬甸多家中資工廠遭打砸搶燒（點圖放大）：

在緬中國人李某（化名）講述，事發的萊達雅區中資工廠非常集中，在14日之前，當地大部分工廠並未受緬甸形勢的影響，仍在正常運營中。李某指，當地的中國人認為這次打砸搶燒是有組織有預謀的。因為在事發前一天（13日），中國人內部就已經在傳有緬甸人一群一群地在工業區帶刀出行，他們對哪個車是哪個廠出來的，老闆是誰都非常了解。

從李某提供的截圖裡可以看到，14日下午兩點，有人在當地的微信群裡表示，有一群人進入廠區後不只燒倉庫，還「兩路夾擊，見到中國人就打」。還有製衣廠的工作人員請求支援，稱其製衣廠被幾百人包圍。

李某更說，「發生動亂時，我朋友工廠的員工在回工廠途中被人襲擊，刀直接往車子裡飛，車也被砸毀了」。李某又指，當地一家中國人開的酒店也遭到打砸，當時不少中國人被困在酒店內，外面的人一直嚷著讓衝進去打他們。

李某稱，多家工廠在遇襲後都打電話報了警，「打電話給警察，有的是沒人接，有的接了說（堵路）去不了」。李某說，「作為在這裡的中國人，我們現在每天都怕到不行。我住市區每天晚上都很容易驚醒，更不要說在工業區的人了，大家都非常害怕」。

據《人民日報》報道，截至15日中午，本次打砸事件共造成32家中資工廠受損，兩名中國員工受傷，無人死亡。據不完全統計，財產損失2.4億人民幣。央視報道指，涉及企業多數為中資企業或中緬合資企業，其中以服裝加工廠、服裝輔料廠和配套設備廠為主。