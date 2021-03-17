新冠肺炎︱上海宣布加快疫苗接種　現階段聚焦18歲到59歲人群

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-17 09:40

上海官方16日（周二）宣布加快新冠疫苗接種的實施辦法，又指上海疫苗接種將分三步走，上半年的接種人群包括職業暴露風險較高、有境外感染風險，和維持社會基本運行的關鍵崗位（職位）人員等。目前這類人群的接種工作正有序展開。此外，現階段接種將重點聚焦18歲到59歲的人群。

上海市政府新聞辦公室所屬的微信公眾號「上海發布」發布公告稱，根據國家統一部署，上海依「分步實施、有序推進」原則，加快實施新冠疫苗接種，並強調是免費接種，不向個人或單位收取費用。

公告指出，分成三步推廣不同人群接種疫苗。首先，上半年的接種人群包括職業暴露風險較高、有境外感染風險，和維持社會基本運行的關鍵崗位（職位）人員等。目前這類人群的接種工作正有序展開。

第二步接種人群則是老年人、基礎性疾病患者等。不過公告指出，目前臨床試驗對這類人群保護效力的數據不足，因此需依疫苗研發進度安排這類人群的接種工作。臨床試驗獲得足夠安全性、有效性數據後，即刻開展這類人群的大規模接種。第三步則是除了上述兩類人群外其他有意願接種的人員，將穿插安排他們在全年接種。

至於目前施打疫苗的重點年齡範圍則是18至59歲人群。公告稱，後續將依國家統一部署，適時為60歲及以上老年人大規模接種。公告又稱，目前採用國產的病毒滅活疫苗，其他研發技術路線的疫苗正陸續上市，後續將根據上市狀況即時調整使用的疫苗。

上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，截止到目前為止，在上海接種新冠疫苗的人沒有發生一例嚴重的異常反應，常見的反應主要是一般反應，包括接種部位的腫痛，稍微嚴重一點的是過敏性皮疹，過敏性皮疹也都是一次性的，不會留後遺症。