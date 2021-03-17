新冠肺炎︱國產疫苗研發「五路並進」　科興滅活以外還有哪些選擇

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-17 07:44

疫苗作為抵禦新冠病毒全球大流行的終極武器被寄予厚望。截至3月14日，內地接種新冠病毒疫苗達6498萬人次，有17支新冠疫苗進入到臨床階段，4款疫苗附條件上市，另有4款疫苗獲准緊急使用。內地的新冠疫苗研發有哪些技術路線？各自的優缺點是什麼？以下就通過一篇文章來看清疑問。

在內地附條件上市的疫苗有哪些

公開資料顯示，目前內地已有四款新冠疫苗的上市註冊申請獲得國家藥監局附條件批准。其中三款滅活疫苗分別來自國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司；還有一款是天津康希諾腺病毒載體疫苗，由康希諾與中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊共同開發研製。

附條件批准包括了兩個方面的含義：一是說明通過批准的疫苗達到了安全性、有效性及可及性的基本要求；二是表明疫苗是在應急情況下研發，有些方面還存在不足，需進一步完善，原則上要附加條件才能上市。

在內地獲批緊急使用的疫苗有哪些

《疫苗管理法》規定，出現特別重大突發公共衛生事件或者其他嚴重威脅公眾健康的緊急事件，國務院衛生健康主管部門根據傳染病預防、控制需要提出緊急使用疫苗的建議，經國務院藥品監督管理部門組織論證同意後可以在一定範圍和期限內緊急使用。

目前獲准在內地緊急使用的新冠疫苗有四款。國藥集團中國生物的兩款滅活疫苗和科興中維的滅活疫苗克爾來福，早在去年7月已率先獲批緊急使用。今年3月10日，中科院微生物研究所與合作企業聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）在內地緊急使用獲得批准。

新冠疫苗5條技術路線

疫苗研發有很多不確定因素，為了更大限度提升研發的成功率，內地主要集中在五條技術路線，涵蓋滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，以及核酸疫苗（包括mRNA疫苗、DNA疫苗）。

5類疫苗各有什麼特點

滅活疫苗

滅活疫苗是最傳統的經典技術路線：即在體外培養新冠病毒，然後將其滅活使之沒有毒性，被滅活後的病毒沒有致病能力，但仍然可以刺激機體產生免疫反應，使體內產生抗體。國藥集團和科興生物研發的疫苗都是滅活疫苗。

滅活疫苗的優點是製備方法簡單快速，安全性比較高，是應對急性疾病傳播通常採用的手段。滅活疫苗也有缺點，如接種劑量大、免疫期短、免疫途徑單一等。供應香港的首批100萬劑科興疫苗，已於2月26日開始供市民接種。

第二批共40萬劑國藥新冠疫苗抵達澳門，點撃圖片看詳情：

腺病毒載體疫苗

腺病毒載體疫苗是將病毒的核酸片段裝到經過安全處理的腺病毒身上，再注射到人體內。注射後免疫系統會識別出這個病毒抗原，激活機體免疫反應獲得免疫力，可以最大限度地發揮病毒核酸的抗原活性，激發身體的免疫作用。

腺病毒載體疫苗的優點是：安全、高效、引發的不良反應少。此外，康希諾的重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）是目前內地唯一採用單針免疫程序的新冠疫苗。阿斯利康（AstraZeneca）疫苗也是腺病毒載體疫苗。

但這款疫苗的缺點是需要考慮如何克服「預存免疫」。康希諾疫苗以5型腺病毒作載體，但絕大多數人成長過程中曾感染過5型腺病毒，體內可能存在能中和腺病毒載體的抗體，從而可能攻擊載體、降低疫苗效果。

中科院微生物研究所研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）。（中科院微生物研究所）

重組蛋白疫苗

重組蛋白疫苗也稱基因工程重組亞單位疫苗。是一條可以大規模快速生產疫苗的技術路線。重組蛋白疫苗不生產完整的病毒，只單獨生產新冠病毒的關鍵片段，將其交給人體的免疫系統認識。由於這些片段無法引起疾病，因此重組蛋白疫苗被認為非常安全。

中科院微生物研究所研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞），也是國際上第一個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。重組亞單位疫苗的缺點是需要找到一個好的表達系統。它的抗原性受到所選用表達系統的影響，因此在製備疫苗時就需對表達系統進行謹慎選擇。

香港市民接種復必泰情況：

+ 14 + 14 + 14

核酸疫苗

核酸疫苗包括mRNA疫苗和DNA疫苗，是將編碼S蛋白的基因，mRNA或者DNA直接注入人體，利用人體細胞在人體內合成S蛋白，刺激人體產生抗體。核酸疫苗的優點是研製時不需要合成蛋白質或病毒，流程簡單，安全性相對比較高。

核酸疫苗是全世界都在積極探索的疫苗研發新技術，BioNTech復必泰疫苗和莫德納（Moderna）疫苗均是mRNA疫苗。但核酸疫苗目前技術成熟度不如前述疫苗，而且mRNA疫苗需要在超低溫保存，例如復必泰疫苗需存放攝氏零下70度，成為運送及分發的一大挑戰。

據悉，在鍾南山的組織下，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良早前進行了新冠mRNA疫苗開發生產的項目匯報，其團隊開發的mRNA疫苗在攝氏2至8度下可保存半年。該項目已納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

減毒流感病毒載體疫苗

減毒流感病毒載體疫苗是用已批准上市的減毒流感病毒疫苗作為載體，攜帶新冠病毒的S蛋白，共同刺激人體產生針對兩種病毒的抗體，既能防流感又能防新冠。由於減毒流感病毒容易感染鼻腔，所以這種疫苗僅通過滴鼻的方式就可以完成疫苗接種。

減毒流感病毒載體疫苗的優點是「一苗防兩病」，接種次數少，接種方式簡單；缺點是研發過程漫長。