內地加強語音社交軟件及Deepfake安全評估　小米字節跳動等被約談

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-18 12:39

國家網信辦發文指，近日已聯同公安部指導各地網信部門、公安機關，加強對語音社交軟件和涉「深度偽造」（Deepfake）技術的互聯網新技術新應用安全評估工作，並且已約談小米、快手、字節跳動、阿里巴巴、騰訊等11間企業。

小米、快手、字節跳動、阿里巴巴、騰訊等11間企業近日被國家網信辦聯同公安部約談。（視覺中國）

國家網信辦稱，要加強對具有「輿論屬性」或「社會動員能力」的互聯網信息服務和相關新技術新應用的安全管理，規範互聯網信息服務活動，切實維護國家安全、社會秩序和公共利益。被約談的企業，已督促其按照《網絡安全法》、《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》等法律法規及政策要求，認真開展安全評估，完善風險防控機制和措施，並對安全評估中發現的安全隱患及時采取有效整改措施，切實履行企業信息內容安全主體責任。

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「螞蟻呀嘿」近期在內地相當受歡迎，世界各國的名人明星都是網民惡搞的目標。（網上圖片）

文章提到，《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》要求出現具有輿論屬性或社會動員能力的信息服務上線，或者信息服務增設相關功能；使用新技術新應用，使信息服務的功能屬性、技術實現方式、基礎資源配置等發生重大變更；用戶規模顯著增加等情形，互聯網信息服務提供者應當自行開展安全評估，對評估結果負責，並向網信部門和公安機關提交報告。網信部門和公安機關根據對安全評估報告的書面審查情況，認為有必要，應當依據各自職責對互聯網信息服務提供者開展現場檢查。

國家網信辦最後表示，會聯同公安部繼續指導各地網信部門和公安機關加大巡查檢查力度，督促屬地互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，積極主動履行安全管理義務，切實履行企業主體責任，共同維護網絡傳播秩序，營造良好網絡生態。

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值得一提是，語音社交媒體Clubhouse此前在世界各地爆紅，並吸引不少中國民眾使用。Clubhouse其後湧現大量關於人權、國家認同和其他敏感議題的討論，以致最終難逃被中國封鎖的命運，如今變成需要翻牆才能使用。另一方面，名為「螞蟻呀嘿」的AI特效影片，同樣是在中國爆紅後不久，用以製作影片的外國AI軟件「Avatarify」亦被下架，原因被指與私隱安全有關，或會被不法分子用作攻擊破解人臉識別系統。

（綜合報道）