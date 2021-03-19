兩名24歲華裔女美國遭奪命車禍　親友懷疑案件與種族歧視相關

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 14:32

美國多地接連發生亞裔人士遭受種族歧視而被襲擊的事件，日前，再有疑似種族歧視的案件發生。兩名華裔女子在洛杉磯縣雷克伍（Lakewood）過馬路時遭遇車禍，導致一人當場死亡、一人送院後不治。據悉，兩名受害者的父母正從中國內地趕赴美國處理後事。

兩名華裔女子在雷克伍過馬路時遭遇車禍，不幸遇難身亡。（世界新聞網）

事發於當地時間3月12日晚上8時許，兩名華裔女子在Bloomfield路和Lemming街的交界處過馬路時，遭到一輛私家車的撞擊。警方趕赴現場後發現，其中一人當場死亡，而另一人在送院搶救後傷重不治。

有現場目擊者表示，肇事車輛中有兩名成年人和一名小孩，駕駛者在撞上兩名受害人後並未即時停車，而是繼續將二人拖行了近100米。也有附近居民說，事故發生地是居民區，正常情況下車速不過過快，不知道肇事車主當時是否涉及受影響駕駛。

有死者家屬表示，近日美國歧視亞裔情緒高漲，多地發生不同程度的歧視事件，不清楚這宗車禍是否與仇恨犯罪有關，但聽聞肇事者非常魯莽，就不排除仇恨犯罪的懷疑。

死者家屬又稱，兩名女子均為24歲，剛剛大學畢業，都是家中的獨生女，父母遠在中國。這宗案件的發生對兩個家庭無疑是沉重的打擊，目前已經尋求律師援助。

雷克伍警方表示，案件涉及交通事故，已轉至交通事故調查部門處理，目前仍處於調查初級階段。但警方就未有證實案件是否涉及仇恨犯罪。

案發地點在雷克伍得市Bloomfield路和Lemming街交界處。（世界新聞網）

（世界新聞網）