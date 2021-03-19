75歲華裔婦擊退白人施襲者　兇徒被捕更涉襲擊八旬越南漢

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 12:24

近日，美國多地接連有亞裔人士遭受種族歧視而被襲擊的事件發生。三藩市警方消息指，當地時間周三（17日）上午，兩名亞裔老人在市場街（Market Street）附近遭受一名白人男子的襲擊，受害者包括75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiao Zhen Xie音譯），以及83歲的越南男子Ngoc Pham，兩人被襲擊後傷勢較為嚴重，但未有生命危險。 值得注意的是，謝蕭珍在被襲擊之後，揮起手中的木棒對疑犯進行反擊，並用廣東話哭訴「個死X街佢蝦我」。 當地警方表示，39歲的疑犯Steven Jenkins已在施襲後被捕，並被羈押於舊金山縣監獄。目前，他面臨兩項可能造成嚴重人身傷害的指控和兩項虐待老人的指控。

當地警方周三上午十時許接報，指兩名亞裔老人在市場街附近遭到襲擊，於是即時趕赴現場進行調查。有目擊者表示，疑犯曾在施襲前約30分鐘，在聯合國廣場（U.N. Plaza）與人發生肢體衝突。此後，疑犯在經過一間農貿市場時，襲擊一名83歲的越南男子Ngoc Pham後逃跑。後經診斷，襲擊造成Ngoc Pham的鼻子及頸部骨折。

疑犯施襲後被市場的安保人員追捕，在此期間，他揮拳襲擊了75歲的華裔婆婆謝蕭珍的面部，致其右眼嚴重淤腫及流血。但在他襲擊謝蕭珍後，被謝蕭珍以木棒反擊，警方亦借此將他拘捕。當地警方認為這兩次襲擊是沒有緣由的，並表示，正在調查是否與種族歧視相關。

在被襲擊後，謝蕭珍的孫女接受當地媒體採訪時透露，自己的祖母已經在舊金山居住了有26年之久，在無緣無故被襲擊後受到了極大的驚嚇，「目前，右眼仍然看不到任何東西，仍然在流血」。

謝蕭珍的孫女開設眾籌活動，以助祖母從身心創傷中康復。（網頁截圖）

而至於另一名受襲者Ngoc Pham，舊金山社區青年中心（The Community Youth Center of San Francisco）正在為其進行籌款活動，以支付醫療費用。

據了解，美國針對亞裔人士的仇恨犯罪在2020年增加了150%，1月28日，一名84歲亞裔老人在加利福尼亞州舊金山市被一名19歲男子推倒，兩天後死亡；1月31日，一名91歲亞裔老人在加州奧克蘭市被一名男子推倒，老人面部搶地；2月16日，一名52歲亞裔女子在紐約市被一人擊打頭部後倒地，事後頭部縫合10針；2月25日，一名36歲亞裔男子在紐約市被一名男子持刀刺傷。

當地時間2月27日，美國紐約市數百名民眾集會，抗議當地針對亞裔美國人的暴力事件增加。

（KPIX 5）