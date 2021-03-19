美國華裔老婦擊退施襲白人　女婿：她下意識想著「不能被他欺負」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-19 10:59

美國三藩市一名75歲的華裔老婦被年輕白人男子無故毆打，她以手中的木棍還擊，將對方打至吐血，要由救護員抬上擔架送院。 華裔老婦的女婿陳先生接受《環球時報》訪問講述當時情形，「她說當時下意識想著『我不能被他欺負』，正好撿到一根木棍就打了回去。」

圖輯｜美國華人老太街頭受襲 持木棍將白人兇徒打上擔架 內地網民哄動

陳先生稱，岳母謝蕭珍在美國已經生活26年，事發當天早上正如往常一樣在街頭散步。未料就在等候綠燈過馬路時，一名30多歲的白人男子突然朝她大聲叫嚷，接著就一拳打過來。陳先生指，岳母遇襲後下意識蹲下來，正好碰到旁邊的一根木棍。岳母看到對方還想再衝上來，就直接拿起木棍還擊。

陳先生表示，警方趕到後岳母隨即就被送院治療，沒有生命危險，現時已經返回住處，只是傷勢仍有待康復，「她整個臉現在還是腫的，尤其是左眼腫得厲害，鮮血還會慢慢滲出來。」對於岳母遇襲還擊的影片在網上被廣泛流傳，陳先生稱事後已有告知岳母，「我告訴她這件事全世界都知道了，大家都給你點贊」，岳母對此感到很開心。陳先生又透露，岳母平時就很有正義感，曾經在公共汽車上遇到有華人被欺負，立即氣憤地上去斥責欺人者。

謝謝蕭珍的家人已為她開設眾籌，以便籌集醫療和生活費用。（網頁截圖）

對於事件的後續，陳先生稱警方還沒有與他們聯繫，同時他認為岳母的遭遇是「令人震驚」，「對一名無冤無仇的76歲老人，你怎麼下得去手？」陳先生稱，針對亞裔襲擊案件的增多，與美國前總統特朗普任職期間，多次發表「中國病毒」等歧視性言論有關。

（環球時報）