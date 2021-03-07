內地今年3月14日結婚寓意愛一生一世　多地民政局拒「為愛加班」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 13:00

內地不少準新人希望在諧音「愛你愛一生一世」的2021年3月14日當天登記結婚，但當天適逢周日，民政局不開工。於是，內地一些網民呼籲各地民政局「為愛加班」，雖然有地方民政局表示願意，但北京等多地民政局都宣布不會加班。

據《南方財經網》報道指，由於2021年3月14日的普通話諧音為「愛你愛一生一世」，許多新人希望能在這天領證以求感情順利美滿。不過，由於當天適逢周日，安徽懷寧、北京等地的民政局都宣布不會特別為此「大日子」加班。

多地民政局均表明拒絕在3月14日周日「為愛加班」。（資料圖片／視覺中國）

中央廣播電視總台央廣報道指，安徽省民政廳公開回應表示，建議各地自行安排是否加班，有需要人士可提前諮詢戶籍地婚姻登記處。但安徽省民政廳同時強調，婚姻是否美滿幸福，與登記日是否「好日子」無關，結婚重要的是選擇一個合適的人相伴一生，只要兩人感情牢固，每天都是好日子。

而據新京報報道，北京市民政局人員接受傳媒訪問時則強調，相比過去，目前北京結婚登記處已經延長工作時間至周一至周六，周日休息不辦工。

雖然多數地方民政局均稱不會加班，仍有地方政府表示願意協助新人。3月3日，安徽省馬鞍山市民政局官方微博發布消息稱，已協調安排各縣區婚姻登記機關於2021年3月14日（周日）加班辦理婚姻登記，但登記時要按照疫情防控要求做好個人防護。

浙江新聞頻道報道則指，杭州市自2019年8月7日起就已實施雙休日受理預約結婚登記辦理，並且實行全市通辦，杭州市戶籍的內地居民婚姻登記辦理不受區域限制。3月14日當天，杭州將有6個區將提供婚姻登記服務，包括下城區、拱墅區、濱江區、淳安縣的婚姻登記機關，以及江干區和蕭山區的區行政服務中心。

對於「為愛加班」的倡議，網民表達不同意見：

「誰沒幻想過自己結婚的場景呢，更何況是在314這個浪漫的日期真的太棒了」 「真的沒必要 314是法定周末 民政局不開門一點毛病沒有」 「是不在314結婚，就會離婚嗎？這麼脆弱的感情還有甚麼好結的？」

（綜合報道）