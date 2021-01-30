「華龍一號」核電機組投入商業運行　設備國產化率達88%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-30 13:45

據新華社報道，中核集團今日（30日）宣布，全球第一台「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組已完成滿功率連續運行考核，投入商業運行。 「華龍一號」是中國具有完全自主知識產權的第三代核電技術，安全性滿足國際最高安全標準要求。

全球第一台「華龍一號」核電機組投入商業運行。（新華社）

據悉，「華龍一號」設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，創新採用「能動和非能動」相結合安全系統及雙層安全殼等技術。「華龍一號」所有核心設備均已實現國產，所有設備國產化率達88%，完全具備批量化建設能力。

中核集團黨組書記、董事長余劍鋒介紹指，中國是繼美國、法國、俄羅斯等國家之後真正掌握自主三代核電技術的國家，這也標誌著中國在三代核電技術領域躋身世界前列。

余劍鋒說，「華龍一號」全球首堆的商運，對優化中國能源結構、推動綠色低碳發展，助力碳達峰、實現碳中和目標具有重要意義。

工作人員在「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組主控室工作。（新華社）

福清核電5號機組是全球首台投入商業運行的「華龍一號」三代核電壓水堆技術的機組，額定容量116.1萬千瓦，2015年5月開工建設，於2020年11月27日首次並網成功。

目前中核集團海內外共有6台「華龍一號」核電機組在建。中國核電方面近日與投資者交流時透露，公司目前在建的5台核電機組中，除福清5號、6號採用「華龍一號」技術外，漳州1、2號也採用的是「華龍一號」技術。福清5號、6號預計在2021年投產，漳州1號、2號預計分別在2024年和2025年投產。

據悉，「華龍一號」每台機組每年可發電近100億千瓦時，能滿足中等發達國家100萬人口的生產和生活年度用電需求，同時相當於減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸。

中國核電昨晚（29日）公告稱，公司控股投資的福清核電5號機組已於2021年1月29日完成168小時滿功率連續運行考核，具備商業運行條件。

嘉賓在中核集團福清核電5號機組主控室慶祝「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組投入商業運行。（新華社）

（新華社）