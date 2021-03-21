美國華裔老婦擊退壯漢　家屬數威水史：她曾當眾喝止男子欺凌亞裔

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 10:11

近日，美國多地接連有亞裔人士遭受種族歧視而被襲擊的事件發生。三藩市75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiao Zhen Xie音譯）在當地時間17日（周三）上午被一名年輕白人男子無故毆打，她以手中的木棍還擊，將對方打至吐血，要由救護員抬上擔架送院，事件引發廣泛關注。 謝蕭珍的女婿昨日（20日）透露，謝蕭珍的傷勢反覆，又透露謝蕭珍向來敢於仗義執言，早前就曾在公交車上喝止一名男子欺凌一位亞裔老人。

《環球時報》報道指，謝蕭珍的女婿陳先生表示，在襲擊事件發生後，謝蕭珍的情況就不是很好，儘管在19日情況有所好轉，但在20日，她的精神狀態仍有些恍惚，說話不是特別清晰，在襲擊中遭受的外傷也出現了血腫和化膿，比之前看著更嚴重了。

陳先生表示，隨著本案在這近日得到輿論廣泛關注，當地警方和司法機關都相當重視，但由於謝蕭珍身體狀況不佳，因此還無法向警方陳述案情。此外，加州眾議員助理、三藩市參事等官方人物也曾來向謝蕭珍表示慰問。

陳先生表示，當地歧視亞裔的氛圍由來已久，當地華人以前就對此很有感觸，但在最近的兩三個月、尤其是3月份以來，這種歧視已經開始升級為暴力襲擊，僅僅是上周就已經發生了多宗襲擊亞裔老人的惡性事件。

陳先生透露，面對種族歧視，謝蕭珍以往就特別敢於仗義執言。前些年，曾有一名當地男子在公交車上欺負另一位亞裔老人，很多在場的其他華裔都不敢發聲，但謝蕭珍卻勇敢地喝止了這名男子，把這個男子嚇得下了車。

陳先生又指，謝蕭珍年輕時曾因工作和丈夫相隔兩地，在好幾年的時間裡都需要獨自養育好幾個孩子，這段歲月或許也是塑造她這份剛強的個性的重要原因。

謝蕭珍的家人為她開設眾籌，以便籌集醫療和生活費用。（網頁截圖）

據早前報道，三藩市警方消息指，當地時間17日上午，兩名亞裔老人在市場街（Market Street）附近遭受一名白人男子的襲擊，受害者包括75歲的謝蕭珍以及83歲的越南男子Ngoc Pham，兩人被襲擊後傷勢較為嚴重，但未有生命危險。

當地警方表示，39歲的疑犯Steven Jenkins已在施襲後被捕，並被羈押於監獄。目前，他面臨兩項可能造成嚴重人身傷害的指控和兩項虐待老人的指控。