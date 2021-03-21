華人老太受襲｜眾籌金額突破650萬港元　同遭施暴越南翁獲捐190萬

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-21 11:20

美國近期接連發生亞裔人被襲擊事件。日前，75歲華人老太謝肖珍（Xiao Zhen Xie，音譯）及83歲的越南老翁Ngoc Pham在三藩市市場街（Market Street）被一名年輕白人男子無故毆打，老太揮棒將該名白人男子打上擔架，引發網民感嘆。39歲的疑犯Steven Jenkins事後被捕。 事後，謝肖珍的家人在眾籌網站發布帖文，為祖母籌集醫療和生活費用，2萬美元的目標已迅速達成，截至21日（周日）上午11時，眾籌金額已逾84萬美元（約合652萬港元）。 至於另一名受襲者Ngoc Pham，全身亦有多處受傷，三藩市社區青年中心（The Community Youth Center of San Francisco）發布帖文為其籌集醫療費，目前已籌得24.8萬美元（約合190萬港元）。

謝老太目前獲得逾2.8萬人捐助，捐助金額超過84萬美元。（GoFundMe截圖）

▼ 捐款者紛紛向老太表達祝福，當中不乏華人民眾

據此前報道，老太謝肖珍稱，她事發當時靠在街杆上，突然被兇徒「一拳焚落嚟」，於是施以反擊，拿起手中木棍打傷施襲白人男子。片段顯示，打人男子被銬在擔架上，臉上血迹斑斑。老太則一邊哭泣一邊用廣東話控訴男子：「個死X街佢蝦我」，當時她手中仍舉着木棍。

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事件經內地媒體轉載報道後，在內地網絡引起迴響。不少民眾紛紛為老太的臨場反應叫好：「美國白人的悲哀，只能欺負下年老的亞裔」、「坐實了Chinese功夫」、「北美病夫，老太太都打不過」。

事發後，謝小珍的家人開設眾籌帳戶，為祖母籌集醫療和生活費用，2萬美元的目標已迅速達成，截至21日（周日）上午11時，眾籌金額更突破84萬美元（約合652萬港元）。

83歲的越南男子Ngoc Pham在同一地點遭疑犯毆打。據眾籌網頁介紹，Ngoc Pham事發時正在農貿市場購物，他在事件中跌傷，頭部受到創傷和瘀傷，鼻子也發生骨折。Ngoc已於兩日前出院，將在家中養傷，目前情緒良好。Ngoc一直對生活抱有樂觀態度，因為他曾在越南一個集中營生活17年。

同遭施暴越南翁獲8萬人援助，援助金額約24.8萬美元，遠超2.5萬美元的目標。（GoFundMe截圖）

眾籌網頁指出，Ngoc Pham向捐款者表達感謝，他並表示，「戰後我在越南集中營倖存了17年，我將捱過這次襲擊。我非常感謝醫院的急救員、護士和醫生。」

（綜合報道）