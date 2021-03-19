新冠疫情下種族主義泛濫　美國華裔老太擊退白人兇徒有何啟示？

撰文： 趙觀祺 最後更新日期： 2021-03-19 16:46

近日，美國多地接連有亞裔人士遭受種族歧視而被襲擊。三藩市警方消息指，當地時間3月17日上午，兩名亞裔老人在市場街（Market Street）附近遭受一名白人男子的襲擊，受害者包括75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiao Zhen Xie音譯），以及83歲的越南男子Ngoc Pham，兩人傷勢嚴重但未有生命危險。 謝蕭珍在被襲擊之後，揮起手中的木棒，反擊並擊退疑犯進，事後在現場用廣東話向圍觀者和警員哭訴：「個死X街佢蝦我」。39歲的疑犯Steven Jenkins則受傷送院，現已被捕並被羈押於縣監獄。

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普世義憤無分中外、不分膚色

事件在內地網絡引起極大迴響，原因與中美相爭有關，也與同胞之情有關，但最重要的還是，不齒種族主義歧視、鄙視那些欺負老弱婦孺者，這是無分中外、不分膚色的普世義憤，這一點都可以從各地網民留言看得到。

美國種族歧視問題根深蒂固，正當去年中旬引發「黑命貴」全國規模示威之際，其實自新冠疫情爆發一年多以來，在美華裔以至亞裔社區也處於緊張狀態之中，如當地針對亞裔的罪案率便上升150%。

過去一年，有華裔女子在大街上被潑不明液體，甚至有亞裔長者在曼哈頓地鐵站、華人區法拉盛等地遭到無端攻擊，一名84歲泰裔長者更被故意推跌致死，加州一間資訊顧問公司更指明不請亞洲人。

趙立堅：美國對亞裔歧視現象層出不窮

顯而易見，亞裔成為疫情肆虐的「代罪羔羊」，海外華人更是首當其衝，而這不是單單在美國發生的事。

遠的不談，法國《世界報》即在3月16日報道，當地有5人在Twitter發表仇視華人的言論，觸犯反歧視法規而遭起訴，而其中一句被引用為證據的帖文內容是：「致所有中國人，X你X X」（Nique la mère à tous les Chinois.）

儘管過往言行頗有爭議，外交部發言人趙立堅於18日所言確是公論，更適用於歐美多地：「過去一段時間，美國國內針對包括華人華僑在內的亞裔歧視現象層出不窮，相關暴力犯罪事件屢屢發生，甚至有手無寸鐵的亞裔老人被暴力襲擊，生命安全受到嚴重威脅。這些醜陋的歧視行為令人感到憤怒和悲哀。」

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非洲與中國也捲入種族歧視爭議

新冠疫情是舉世災難，各地社會的光明與陰暗都表露無遺，既有共同抗疫守望相助，也有互相猜疑針鋒相對，華裔老太就不幸地成為陰暗面的受害者。

實則在歐美地區之外，據《世界報》去年報道，個別非洲民眾有見歐洲疫情大爆發，都有排擠歐裔人士的舉動，而中國自身也未能置身事外，廣州市官民便捲入驅逐黑人事件，引發一場中非外交風波。

就國家責任而言，趙立堅表示，美方應採取切實措施，解決好自身的種族主義和種族歧視現象等問題，切實維護和保障在美中國公民的安全和正當權益。趙立堅的回應以美國種族歧視為主，當然就只談美國的事情，但其實種族主義爭議不限於美國，也不限於歐洲，各地均有警惕抵制的責任。

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至於就個人而言，華人老太就作出良好示範，面對種族主義者施襲，又未能即時前往安全地點的話，自衛反擊是無可厚非，甚至是必然和必須的。