《哪吒2》票房破100億　出品方股價飆漲　光線傳媒市值劍指千億

電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）上映後熱度不斷，總票房已經突破100億元（人民幣，下同），成為中國影史上首部票房達到百億元的電影。《哪吒2》的出品方光線傳媒亦因此有了前所未有的熱度，投資者瘋狂爆買，股價接連飆漲，公司市值劍指千億。



《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁。（《哪吒之魔童鬧海》微博圖片）

《哪吒之魔童鬧海》被讚是一流動畫。（《哪吒之魔童鬧海》微博圖片）

農曆新年以來，《哪吒2》觀影人次持續走高，票房也不斷攀升。據光線傳媒2月5日公告顯示，《哪吒2》是其及子公司出品、發行的影片，《哪吒2》票房達到48.4億元時，公司來源於該影片的營業收入區間約為9.5億-10.1億元。

二級市場上，光線傳媒股價也得到投資者熱捧。周四（2月13日），光線傳媒股價再度漲停收盤，總市值約為849億元，全天成交金額89.93億元。深交所當晚披露的盤後交易信息顯示，前五大買入席位中出現了機構身影，其中買1、買2席位均為機構專用席位，買入金額分別約為1.19億元、1.13億元；賣出金額分別約為0元、2847元。

光線傳媒。（視覺中國）

影迷們在成都可可豆動畫影視有限公司前打卡。（新華社）

經東方財富數據統計，在2月5日-13日這7個交易日，光線傳媒股價區間累計漲幅達到203.67%。總市值方面，在2月5日-13日這7個交易日，光線傳媒總市值暴增近570億元。

據《北京商報》計算，若周五（2月14日）光線傳媒股價漲幅達到約17.8%，公司總市值將突破千億，也將成為A股唯一一隻千億市值影視股。

在這波大漲中獲益最多的無疑是光線傳媒的大股東，排在首位的是實控人王長田。據光線傳媒2024年三季報，公司前三大股東為光線控股有限公司、上海漢濤信息諮詢有限公司、杭州阿里創業投資有限公司，持股比例分別約為37.4%、6%、5.39%。穿透股權關係，光線控股背後大股東則是王長田，持股比例達到95%，王長田也通過光線控股控制光線傳媒。

王長田。（每日經濟新聞）

王長田通過光線控股間接持有光線傳媒35.53%的股份，這也意味7個交易日王長田所持股份市值暴增超200億元。資料顯示，王長田1965年出生，畢業於復旦大學新聞系，公司於2000年成立以來，任公司董事長兼總經理。

據了解，光線傳媒2011年8月登陸A股市場，2021年、2022年公司凈利接連虧損，不過2023年公司凈利扭虧，當年實現營業總收入約為15.46億元，對應實現歸屬凈利潤約為4.18億元。