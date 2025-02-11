《哪吒2》出海：美國觀眾看到落淚　西歐留學生組團到希臘觀影

動畫電影《哪吒2之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）成為春節檔票房大嬴家，且還在持續進帳中。據華人影業消息，《哪吒2》2月13日將在澳洲、新西蘭、斐濟、巴布亞新幾內亞正式上映，2月14日在北美正式上映，目前預售票已遭瘋搶。



綜合內媒報道，在海外首站澳洲，《哪吒2》點映預售的火爆程度大幅超出預期。定居該國18年的華人栗子（化名）透露，悉尼當地首場IMAX開票即「秒空」，她因工作關係未能搶到票，連夜向院線華人影業發郵件呼籲加場，關於「有錢都不賺嗎？」的呼聲迅速引發共鳴。次日，IMAX排片從1場增至3場，悉尼市中心高達65美元的IMAX躺椅票也迅速售罄。對此，華人影業官方更在社交媒體調侃「買滿才加場」，網友則自信滿滿地回應道，「你們加定了！」

在澳洲，《哪吒2》點映預售遠超預期。（央視新聞）

北美市場方面同樣火爆，據美國IMDB平台顯示，《哪吒2》未映先火，開分達8.1分。美國紐約時代廣場的巨幅廣告、地鐵站內的哪吒咤海報，讓「中式美學」討論瞬間升溫。

2月8日，《哪吒2》在美國洛杉磯的荷里活TCL中國大劇院舉行北美首映禮。有中國留學生組團到影院支持，且在觀映後一起大合唱。據報現場有老外還沉浸在哪吒咤媽媽隨風飄逝的情節中，哭得難以自已。

紐約、洛杉磯等地的影院甚至增設午夜場次，以應對觀眾需求。而一名現居洛杉磯的華人表示，《哪吒2》尚沒有IMAX場次，令許多在美華人紛紛向院線投訴。

更甚的是，由於英法等許多西歐國家暫無排片計劃，有留學生甚至自發「組團」擬「打飛的」專程去希臘觀影。

紐約市內的《哪吒2》海報。（央視新聞）

紐約市內的《哪吒2》海報。（央視新聞）

由於英法等西歐國家暫無排片計劃，有網友自發「組團」到希臘觀影。（微博）

自1月29日大年初一上映，《哪吒2》在9天內超越《長津湖》，打破中國影史票房紀錄。2月7日，票房以67.92億人民幣超越《星球大戰：原力覺醒》北美票房，問鼎全球單一市場票房冠軍。2月8日，其票房突破70億，成為全球影史第63部「70億俱樂部」成員，打破該俱樂部無中國電影的歷史。

截至2月10日15時05分，《哪吒2》總票房（含預售）突破11.52億美元，超越《海王》，進入全球影史票房榜前30名，也是票房TOP30影片中唯一非荷里活影片。

《哪吒之魔童鬧海》宣傳海報

據路透社報道稱，中國的電影業經歷了一個豐收的農歷新年假期，《哪吒2》走紅印證了中國本土IP的強大號召力。IMAX首席執行官里奇·蓋爾方德感慨道，中國大片的規模與創新力，正在重塑全球電影市場格局。