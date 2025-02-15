王毅訪英、戰略對話恢復　學者：中英關係改善對歐洲有示範作用

中國外長王毅於當地時間2月13日展開對英國的訪問，會晤英國首相（Keir Starmer），並與外相林德偉（David Lammy）召開了第十次中英戰略對話。此次對話距上次於2018年在北京舉行已經過去7年，有中國學者認為，中英戰略對話恢復代表中英關係恢復到常態，中英關係改善對於中歐關係發展將有示範作用。



據《澎湃新聞》報道，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員田德文指出，王毅訪英、重啟中英戰略對話，表明中英正常溝通機制恢復、政治關係恢復。作為更高層級、更有原則性的機制，中英戰略對話恢復代表中英關係已經恢復到常態。

田德文還提到，英國脫歐後的外交政策定位為「全球英國」，如果中英關係持續惡化，將會與其外交目標相悖。今年恰逢中國與歐盟建交50周年，他認為中英關係的改善對中歐關係的發展具有示範意義。王毅的外交行動等同於對外表示，中英可以建立正常政治關係，中歐政治關係也可以搞得更好。

王毅2月13日在倫敦會見英國外相林德偉。（Reuters）

另據上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院英國研究中心智庫研究員李冠杰分析，第十次中英戰略對話展現了雙方在務實合作方面的意願，並強調應放下政治觀念上的分歧，聚焦於有利於兩國人民的合作事宜。

李冠杰指出，英國在脫歐後希望扮演大國之間的「關鍵協調者」，在中歐關係中也可能發揮潤滑劑作用，促進第三方調解。