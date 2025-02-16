廣西南寧教師涉性侵未成年學生 校方：已開除，將配合公安調查
撰文：許祺安
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《中國青年報》報道，廣西一名女子發文舉報遭中學教師鄭某某誘騙發生關係。2月15日晚，校方通報指，涉事教師嚴重違反教師職業道德，已將其開除，並將有關材料報送公安機關，並配合公安機關進行調查。
2月15日，有網民舉報稱，自高二起開始被中學教師鄭某某誘騙發生關係，並發出相關錄音證據。據女事主描述，她一直以來內心非常矛盾，直到看到近期百色老師侵犯學生的事件，她才忍不住說出來。
事件引發關注後，還有不少網民爆料指鄭某某還涉及對其他未成年女生存在不當行為。
該女子還稱發文後，遭到鄭某某的威脅，鄭某某表示「會提刀殺人」。女事主稱，事件已引起南寧市教育局的重視，其監護人已幫助其保存好證據，並與律師溝通商討維權事宜。
廣西大學附屬中學2月15日晚發佈通報稱，經調查核實，鄭某某存在嚴重違反教師職業道德行為，學校已依法依紀給予鄭某某開除處分。目前校方已將有關材料報送公安機關，並配合公安機關進行調查。
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