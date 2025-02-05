台男扮金秀賢遮臉呃上床　逾百女子受害包括未成年人　判監20年

台灣一名現年44歲男子自2016年起，在交友軟件上以韓星金秀賢相片，引誘涉世未深少女答應開房發生一夜情，甚至要求以浴巾、棉被覆蓋避免「露餡」，有逾百名女子受害，當中包括多名未成年人，該男子更涉及偷拍性愛影像、威脅受害女子拍裸照等，遭判監20年，全案仍可上訴。



涉案44歲男子。（ETtoday新聞雲 ）

台媒《ETtoday新聞雲》報道， 苗栗警方去年4月接獲一名剛年滿18歲的少女報案，指稱透過交友軟件，跟一名男網友聊天，發現男子的頭像是她最心儀的金秀賢，禁不住對方幾番噓寒問暖，答應前往一家平價民宿碰面，對方還要求發生關係，要她去先洗澡關燈後赤裸上床用棉被蓋住頭，再通知他進門。

少女指控，她聽到房門被打開沒有多久，男子摸黑鑽進被窩，用嘴巴和手指和她發生關係後，她禁不住好奇心驅使，掀開棉被用手機一照，發現男子一頭長散髮、外形邋遢，根本不是她預期的帥氣金秀賢，於是喝斥：「你不要碰我！走開，我要報警！」

警方循線逮捕44歲的蔡姓園藝工人，檢警搜索查扣蔡男2部手機時，發現裡面有上百位少女性愛檔案，詳細記載女子姓名、電話和裸露下體自慰影像和疑似偷拍等不雅影像。

受害女子威脅下傳送自慰影像

警方逐步連繫100多位女子，發現被害少女遍佈台灣北、中、南和東部。她們描述稱，蔡男多以帥氣韓星相片吸引聊天，有人受引誘答應開房後，蔡男會給幾百元新台幣開房費；但多名少女被蔡男哄騙提供個人資料後，在蔡男半哄半威脅下，被逼傳送自慰影像給他。

涉多名未成年人

法官認定，蔡男以引誘、詐術及脅迫等方式取得性影像，已侵害個人私領域核心之「性隱私」，依法符合「性剝削」定義，部份更涉及妨害性自主罪嫌，至少有21名女性（多數為未成年少女）受害，犯案情節重大，依《妨害性自主》、《兒童及少年性剝削防制條例》罪嫌，判決有期徒刑20年。