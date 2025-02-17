中國公安部長助理劉忠義率團赴妙瓦底　擬包機押解電騙案疑犯回國

中國公安部部長助理劉忠義，2月16日率團到泰緬邊境，前往緬甸妙瓦底考察，商討營救電騙受害者，計劃派包機押解電騙案疑犯回國。



泰國傳媒報道，公安部部長助理劉忠義與緬甸內政部長會面，並前往緬甸妙瓦底實地考察，向當地官員了解及討論，妙瓦底中國籍涉電騙人員移交泰國並遣返回國的流程。

劉忠義表示，中方將按照2024年曾採用的方案，派遣包機直接降落泰國達府湄索國際機場，接回中國公民。

中國公安部部長助理劉忠義前往緬甸妙瓦底考察。（X@maliangshui）

中國公安部部長助理劉忠義，2月16日率團前往緬甸妙瓦底考察。（X@maliangshui）

中國公安部部長助理劉忠義，2月16日率團前往緬甸妙瓦底考察。（X@maliangshui）

泰國移民局官員介紹了涉電騙人員的安置，甄別和交接程序，並表示每天最多可接收500人，預計首批500至600名受害者將於近期遣返回中國。

近期，緬甸政府聯合當地武裝力量展開清剿行動，突襲多個目標建築，救出約2000名受害者，其中近半數為中國公民。據介紹，中國公民將通過泰緬友誼2號大橋進入泰國，經過中緬雙方聯合審查後遣返中國。

另據中國駐緬甸大使館微信公眾號消息，2月14日，劉忠義到訪緬甸首都內比都，與緬甸副總理兼外長丹穗會面，商討共同打擊電訊網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪事宜。

2月14日，中國公安部部長助理劉忠義與緬甸副總理兼外長丹穗會面，商討共同打擊電訊網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪事宜。（微信公眾號＠中國駐緬甸大使館）

2月14日，中國公安部部長助理劉忠義與緬甸副總理兼外長丹穗會面，商討共同打擊電訊網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪事宜。（微信公眾號＠中國駐緬甸大使館）

緬方在會談中介紹了近期打擊網賭電詐的具體措施，表示緬方高度重視、嚴厲打擊網賭電詐等違法犯罪行為，將同中方等相關鄰國加強協調，推動雙多邊合作，並探討建立常態化合作機制，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪。

中方積極評價緬方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力，表示網賭電詐犯罪嚴重侵害人民生命財產安全，中方願同緬泰等周邊國家積極開展雙多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐「毒瘤」，維護地區國家正常交往合作秩序。