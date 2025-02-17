國務院原副總理鄒家華因病逝世　享年99歲

據新華社報道，國務院原副總理鄒家華因病於2025年2月16日23時42分在北京逝世，享年99歲。其夫人為葉劍英長女葉楚梅，葉楚梅於2024年逝世。



新華社發文表示，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，中國經濟建設戰線、國防工業戰線和社會主義法制建設的傑出領導人，中國共產黨第十四屆中央政治局委員，國務院原副總理，第九屆全國人民代表大會常務委員會副委員長鄒家華同志，因病於2025年2月16日23時42分在北京逝世，享年99歲。

國務院原副總理鄒家華（中間）逝世，享年99歲。

公開資料顯示，鄒家華出生於1926年9月28日，原名鄒嘉驊，福建永安下渡村人。1944年，18歲的鄒家華加入新四軍，1946年任中共松江省哈東地委秘書，中共賓縣常安區委副書記、書記。1948年起在哈爾濱工業大學補習俄文，後來作為「4821」成員之一赴蘇聯莫斯科包曼高等工業學院機械製造系學習。

回國後，於1955年在沈陽第二機床廠工作，1964年任第一機械工業部機床研究所所長兼黨委書記。1966年起，在文化大革命中受到衝擊，下放勞動。

國務院原副總理鄒家華。

1973年，鄒家華任國務院國防工業辦公室副主任、黨組副書記，晉升副部級。1982年任國防科工委副主任、黨委副書記。1985年任兵器工業部部長、黨組書記，晉升正部級。1988年4月12日當選為國務委員，晉升副國級。1988年12月至1991年4月任國務委員兼國家計劃委員會主任，是負責中國經濟事務的最高級官員之一。

1991年4月8日出任國務院副總理（後於1993年3月30日連任），1992年10月18日在中國共產黨第十四次全國代表大會上當選中央政治局委員。1998年3月，第九屆全國人大第一次會議上，當選全國人民代表大會常務委員會副委員長。

鄒家華（右2）與妻子葉楚梅（左2）的合影。

2003年3月，已年屆77歲的鄒家華辭去所有公職離休，返回老家福建頤養天年。鄒家華的妻子為葉劍英長女葉楚梅。葉楚梅於2024年9月18日，因病救治無效在北京逝世，享年96歲。