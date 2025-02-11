台灣畫家林婉珍逝世享壽95歲 為瓊瑤丈夫平鑫濤前妻
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合台媒報道，資深水墨畫家林婉珍於2月4日辭世，享壽95歲。林婉珍為瓊瑤丈夫平鑫濤的前妻，三人的情感糾葛受到外界關注。
林婉珍1930年出生在福建，是台灣知名畫家，也曾是皇冠文化集團員工，她和平鑫濤育有3名子女（女兒平瑩、平珩和兒子平雲）。
2025年2月10日，其女平珩證實，水墨畫家林婉珍於4日晚上逝世，享壽95歲。
林婉珍曾在回憶錄《往事浮光》中，指因瓊瑤的介入而結束與平鑫濤的婚姻關係。她說：「我叫林婉珍，學生們喊我林老師，媒體稱呼我是平鑫濤的前妻。我想，也是時候可以來談談我的版本了……」
據介紹，林婉珍自幼酷愛丹青，曾隨多位名師學習。離婚後，林婉珍拾起畫筆，成為一名畫家。2020年，她還曾在中正紀念堂開畫展「林婉珍90回顧展」，馬英九也到場參觀。
據此前報道，平鑫濤於2019年5月23日逝世，享年92歲。而知名作家瓊瑤，也於2024年12月4日下午在台北淡水區住宅輕生證實身亡。
內地藝術家謝芳逝世 享年89歲 曾主演《青春之歌》火遍中國瓊瑤逝世｜近10億巨額版權何去何從 兒媳10字回應明確唯一持有方瓊瑤逝世｜《還珠格格》初代清宮偶像劇 風靡廿多年仍歷久不衰瓊瑤逝世｜｢她把自己安樂了｣林青霞懊惱未見最後一面 趙薇亦悼念瓊瑤86歲自殺身亡 生前曾力挺安樂死 不贊成丈夫插喉掀罵戰