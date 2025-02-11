台灣畫家林婉珍逝世享壽95歲　為瓊瑤丈夫平鑫濤前妻

綜合台媒報道，資深水墨畫家林婉珍於2月4日辭世，享壽95歲。林婉珍為瓊瑤丈夫平鑫濤的前妻，三人的情感糾葛受到外界關注。



林婉珍與平鑫濤當年的婚紗照。（皇冠文化集團）

林婉珍1930年出生在福建，是台灣知名畫家，也曾是皇冠文化集團員工，她和平鑫濤育有3名子女（女兒平瑩、平珩和兒子平雲）。

2025年2月10日，其女平珩證實，水墨畫家林婉珍於4日晚上逝世，享壽95歲。

林婉珍曾在回憶錄《往事浮光》中，指因瓊瑤的介入而結束與平鑫濤的婚姻關係。她說：「我叫林婉珍，學生們喊我林老師，媒體稱呼我是平鑫濤的前妻。我想，也是時候可以來談談我的版本了……」

平鑫濤前妻林婉珍出書，書中回憶她與瓊瑤（右）糾纏不休的過往。（《中時電子報》）

據介紹，林婉珍自幼酷愛丹青，曾隨多位名師學習。離婚後，林婉珍拾起畫筆，成為一名畫家。2020年，她還曾在中正紀念堂開畫展「林婉珍90回顧展」，馬英九也到場參觀。

平鑫濤前妻林婉珍推出新書《往事浮光》，指自己的幸福被瓊瑤奪去。（皇冠文化集團）

據此前報道，平鑫濤於2019年5月23日逝世，享年92歲。而知名作家瓊瑤，也於2024年12月4日下午在台北淡水區住宅輕生證實身亡。