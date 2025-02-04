有片│新冠疫情吹哨人李文亮逝世5年　父母斥禁見最後一面｢沒人性｣

新冠疫情爆發初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網民稱之為「吹哨人」。李文亮染疫逝世將滿5週年，近日網傳影片顯示，他的父母稱當時醫院和殯儀館不讓他們看兒子最後一面，「太沒有人性」。



2020年2月7日，李文亮病逝，年僅34歲。（網上圖片）

李文亮父母稱當時醫院和殯儀館不讓他們看兒子最後一面，圖為李文亮母親。（影片截圖）

李文亮父母稱當時醫院和殯儀館不讓他們看兒子最後一面，圖為李文亮父親。（影片截圖）

（影片截圖）

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網傳一條標註今年1月19日拍攝的影片顯示，有人前往遼寧探望李文亮父母。這對父母在痛失獨子後，至今仍未走出哀傷，「我們很艱難很難過，平時還好，每逢佳節倍思親」。

李文亮父親說，李文亮過世後，醫院派車來接二人去，但到了醫院也沒讓他們看兒子一眼，連隔著玻璃看都不能。李文亮母親說，「我說你接我們來幹什麼啊？連我兒子一眼都不讓看......你這太沒有人性了吧」。

二人到了殯儀館後也無法看到兒子最後一面。李文亮母親說她當時都發脾氣了：「你這什麼領導啊？都這麼騙人啊？......你說我咋（怎麼）不遺憾呢？」。

2019年底，湖北武漢爆發新冠疫情，李文亮於當年12月30日在網絡同學群中披露相關疫情信息，不久，李文亮被當地派出所因「在互聯網發布不實言論」提出警示批評。

2020年2月1日，李文亮確診新冠肺炎，「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，同年2月7日凌晨病逝，年僅34歲。西方輿論多將李文亮稱作疫情「吹哨人」，而李去世前亦曾說過「一個健康的社會，不應該只有一種聲音」。

2020年4月2日，湖北省人民政府評定李文亮等14名犧牲在嚴重特殊傳染性肺炎疫情防控一線的人員為首批烈士。