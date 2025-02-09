亞冬會短道速滑｜韓選手犯規致中國摘銅　孫龍怒吼：髒，就是髒

2月7日，在哈爾濱舉辦的第九屆亞冬會正式開幕。備受關注的短道速滑賽場，再次出現中韓紛爭，韓國隊在男子5000米接力決賽中伸手阻擋中國選手，惹怒內地網民，中國選手孫龍更是在賽後怒吼：「髒，就是髒。」



最終哈薩克斯坦隊獲得了金牌，日本隊獲得銀牌，中國獲季軍銅牌，韓國隊被判犯規，取消比賽成績。



參加短道速滑男子5000米接力決賽的4位中國選手分別是，劉少昂、林孝埈、孫龍、劉少林。中國隊接力最後一棒，由從韓國歸化來的選手林孝埈擔任。林孝埈最後一圈前被韓國隊超越，隨後林孝埈全力加速馬上反超時，被韓國選手朴知元伸手阻擋推倒，雙方均摔出賽道。

韓國選手朴知元伸手阻擋推倒林孝埈

韓國選手朴知元伸手阻擋推倒林孝埈

韓國選手朴知元伸手阻擋推倒林孝埈

中國隊最終落後哈薩克斯坦及日本，第四個沖線，韓國隊則被判罰犯規，取消成績。

賽後，場邊的中國隊員李文龍激動怒斥韓國隊犯規，並衝到護欄上向韓國隊揮舞拳頭。而滑完的韓國隊雖然被取消成績，但仍相互有說有笑。

中國隊選手孫龍更是在路過採訪區時怒吼：「臟！就是臟！」疑似對對手場上動作表示不滿。值得注意的是，在今日（9日）早些時候進行的亞冬會短道速滑男子1000米決賽中，孫龍同樣遭遇韓國選手朴知元的干擾，惟裁判判決朴知元和孫龍「共同責任」。

中國選手孫龍賽後怒吼「髒，就是髒」。

韓國選手在賽後有說有笑。

韓國選手朴知元。

賽後韓國選手朴知元在接受採訪時，直言阻擋林孝埈讓中國隊無緣金牌「很有趣」。他說，「這真的非常有趣，只有我們展開激烈爭奪，粉絲才會看得更有意思。這場決賽有很多身體對抗，但未來我爭取比出乾淨的比賽。」

朴知元還期待米蘭冬奧會能與林孝埈再戰，「我不能保證誰能獲勝，但我會盡全力，我認為我的對手也會竭盡全力。我想要開心進行比賽，享受冬奧會。」

亞冬會男子短道速滑5000米接力賽。

值得注意的是，朴知元已非首次挑釁中國隊。2022年短道世界盃鹽湖城站，同樣也是在男子5000米接力決賽中，朴知元在完成對中國選手李文龍的超越後，做出了搖手指的挑釁動作。賽後朴知元更是為自己挑釁動作辯解：「我只是想教育中國選手，為了不讓中國選手在比賽中繼續用手犯規，所以做出了這樣的手勢。」

至此，本屆亞冬會的短道速滑項目全部結束，中國隊取得2金2銀4銅，排在第二位。韓國隊取得了6金4銀3銅，位居第一。