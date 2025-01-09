全紅嬋發520利市為教練陳若琳慶生　對方一看真實金額笑翻：教我

中國跳水小將全紅嬋近日幫總教練陳若琳慶生，以微信發了「520紅包」，並祝福陳若琳「永遠18歲」。陳若琳點開紅包，看到「真實金額」後，秒仰頭大笑，還問了全紅嬋「怎麼弄的？快教教我」。兩人的可愛互動，也引起網友熱議。



全紅嬋的祝福寫道：

陳教練生日快樂，永遠的18歲。

還配上一連串玫瑰花的表情符號及可愛的顏文字。陳若琳打開紅包後，上頭金額寫著520元（人民幣，下同），下方實際金額卻顯示「0.01元（一分錢）」。

全紅嬋近日以微信發了「520紅包」給教練，陳若琳點開紅包看到真實金額後仰頭大笑，二人的可愛互動也引起網友熱議。（微博影片截圖）

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全紅嬋一連串的慶生手法，把壽星本人逗得笑聲不斷，原來「520元」是動態貼圖。相關影片也引起網友熱議：

「全妹果然是隊上公認的活寶，把總教練逗成這樣」

「嬋寶真的很調皮，哈哈哈」

「兩人感情可真好呀」

「能有這種鬼點子的只能是全妹了」



公開資料顯示，1992年出生的陳若琳，曾在2008年北京奧運拿下女子單人、雙人10米跳台2面金牌；2012年倫敦奧運衛冕女子10米跳台單人及雙人項目金牌；2016年里約奧運跳水女子雙人10米台，以354分奪下金牌。陳若琳拿下奧運五金被譽為「跳水女皇」，後因傷退居為中國跳水隊的教練。

全紅嬋在陳若琳的訓練下，14歲就在東京奧運，拿下女子單人10米跳台拿下金牌；2024年巴黎奧運以425.60分，成功衛冕女子單人10米跳台拿下金牌，與搭檔陳芋汐以總分359.10分拿下金牌，超越陳若琳2016年的成績，還成為中國跳水隊史上最年輕的「奧運三金王」。

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隨著全紅嬋的走紅，她廣東湛江的老家成為遊客打卡地。（微博圖片）

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