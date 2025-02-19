內地22座「超大特大城市」國土規劃獲批　定調未來發展藍圖

央視2月18日報道，隨著《武漢市國土空間總體規劃（2021-2035年）》近日獲批，內地22座超大及特大城市的國土空間總體規劃已全部獲批，標誌著中國重點城市的未來發展藍圖正式確立。



報道指出，目前中國省、市、縣各級國土空間總體規劃的編制與審批工作已基本完成，進入全面實施階段。

22座超大特大城市格局確立

根據中國第七次全國人口普查，城區常住人口1000萬以上的為「超大城市」，500萬至1000萬的為「特大城市」。目前，中國擁有7座超大城市，包括上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津；另有15座特大城市，涵蓋武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連、蘇州。

粵港澳大灣區諸城不斷突破地理界限，城市邊界日益模糊甚至趨於「消失」，看起來如同一座城市。（視覺中國）

央視報道指出，國務院已批復這些超大特大城市的國土空間總體規劃，並對各城市發展定位做出明確指引。自然資源部國土空間規劃局副局長謝海霞表示，各城市發展定位備受關注，例如天津、重慶、廣州被定為「重要的中心城市」，鄭州是「中部地區重要的中心城市」，武漢則為「中部地區的中心城市」，西安和成都則是「西部地區重要的中心城市」，昆明則被定位為「面向南亞東南亞的區域性中心城市」，而青島則是「沿海重要的中心城市」。

謝海霞指出，各地城市規劃需考量區域特點，例如廣州作為粵港澳大灣區的核心城市，承擔更多對外開放任務；成都則在成渝雙城經濟圈內，負責推動西部經濟發展。

國土規劃助力解決「城市病」

報道介紹，這輪國土空間規劃不僅聚焦城市發展，也著眼於解決「城市病」，如提高城市安全標準，應對未來可能發生的氣候災害，並加強預測與監測設施的佈局。

此外，透過交通網絡優化、城市生活圈建設與公共服務完善，將全面提升城市品質。值得注意的是，本輪規劃的亮點之一是超大特大城市不再「單打獨鬥」，而是朝向「區域協同」發展。例如，深圳提出「一核多心網絡化」格局，串聯12個功能中心與深汕合作區；武漢則推動「一主四副」空間布局，強化光谷與車谷等副城功能，以承接主城疏解需求。