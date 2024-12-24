中國神秘城市撞臉巴塞隆拿！世界最大規模八卦城　縱橫交錯易迷路

早前抖音上「中國美景推薦」發了一個影片火了！下面的網友直呼：這不是中國版的「巴塞隆拿」嗎？但其實這不是國外的城市，它是位於中國新疆的特克斯。



它的城市佈局很有規則，確實有點巴塞隆拿的味道，但仔細一看，其實是個巨型的「八卦鎮」。據說它是世界上最大、最完整的八卦城。

號稱「中國唯一沒有紅綠燈的城市」新疆特克斯在抖音爆紅（抖音影片截圖）

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而修建成這個樣子也不是無心製作，確實是以中心八卦文化廣場為太極「陰陽」兩儀，按八卦方位以相等距離、相同角度來設計的。

從中心如射線般向外伸出八條主街，每條主街長1200米，每隔360米左右設一條連接八條主街的環路，而且城市馬路上基本上沒有紅綠燈，這樣做的原因是當年專家和學者都提議，既然各道路環環相連、條條相通，這對一個縣城來說不會塞車和堵路，所以1996年就取消了道路上的紅綠燈，八卦城由此成為一座沒有紅綠燈的城市（但是據網友說城市中還是有紅綠燈的）。不過在網友看來，還是因為城鎮的人數不多，所以還算比較暢通。

除此之外，八卦鎮還很容易迷路，四通八達的街道，和交錯縱橫的小巷讓初到之人不能立即認清道路，總之這個小鎮真的神秘又震撼！

網友還猜：

這麼大的封印，地下到底鎮著什麼？

那麼在座的各位有沒有去過中國新疆的特克斯這個城市呢？評論區說說你們的感受！

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