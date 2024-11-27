武漢地鐵線因｢釘子戶｣改道拖延多年　曾付5億徵收拆除一半後復建

近日，武漢多家本地房產自媒體稱，地鐵11號線在規劃穿越居民樓時因拆遷遇阻，原本穿越小區的線路因幾家「釘子戶」改道，花費5億元拆遷一半後，近期稱將不再拆除，並開始招標進行翻修覆建後，重新投入使用。

在武漢本地的社交媒體上，有網民嘲諷不願簽約的業主稱，「獅子大開口」「想一拆富十代」「估計後悔死了，當時拆遷價格近3萬」。不過有不願拆除的業主則表示，自己不後悔，並指已與地鐵集團和當地街道辦、拆遷公司多次上訴法庭，「相信法律會給我一個公道」。



綜合內媒報道，武漢陸景苑小區2004年建成，有16棟樓和600多戶居民。自2018年起，地鐵11號線將從小區穿過的消息便不脛而走，涉及其中1、2、3號樓的124戶居民需要拆遷。

據物業人員透露，拆遷當時小區房價在每平米1.8萬至1.9萬元之間，而拆遷補償價格則高達每平米2.8萬至3萬元，每戶居民的補償金額普遍超過300萬元，商鋪的補償更是高達500萬元以上。

武漢陸景苑3號樓舊照片

如此優厚的補償條件，本應讓拆遷工作順利進行，然而，由於少數業主對拆遷補償方案存在異議，拒絕簽訂拆遷協議，導致整個拆遷工作陷入僵局。

據當地居民稱，有22戶居民未達成協議，而拆遷停滯導致的後果也嚴重影響了他們的生活。2020年5月啟動的拆除工作拆了一半後停止，出現垃圾堆積、社區排水系統堵塞，污水倒灌等問題；2020年底，湖北電視台曾拍攝因拆除一半導致的爛尾影響。

正在修復的陸景苑3號大樓（上游新聞）

兩名拒絕簽約的業主則表示，征收程序不合法，他們正在進行訴訟。其中一名拒絕搬遷的業主表示，自己不接受偏遠位置的新建房屋，亦不「開價」，只想「以房換房」獲得自己看中的對面小區120平米的大房。該業主稱，對面小區的房子當時房價為每平米3萬多（人民幣，下同），「只給補償款的話，我自己買房還要多掏四五十萬，家裡生活就搞不成了。」

由於拆遷受阻，地鐵集團不得不調整原有規劃，將地鐵線路從小區地下改至外圍平行穿過。這一改線不僅增加了建設成本，還需要對已拆遷的樓棟進行修覆和裝修，以重新利用。目前，2棟和3棟樓的部份單元已被拆除，施工方正在對剩余房屋進行外墻修覆、水電改裝等工作，計劃將其翻修後投入租賃市場。

有武漢當地網民表示，「一個小區讓11號線晚開通了好多年」，還有網民稱「拿了錢買新房子住不舒服嗎，人心不足蛇吞象」。

這個拆除款還可以啊，又不是多好的地方，非要搞成這樣的結果



典型目光短淺。當時300多萬，買哪不行，不比她原來房子強。現在房價就跌成這樣。



漂亮，估計這輩子加後代2代都不會拆遷了



奇葩，110平米要對面120平米的新房，還強詞奪理



被打臉的貪婪



據相關部門公布的10戶業主的補償明細顯示，每戶的面積均為113平米，補償款都在320萬元上下。另一份公開資料則顯示，陸景苑徵收計劃專用帳戶在2018年10月至2020年6月，由地鐵集團5次累積轉入徵收專用資金5億元。

然而目前地鐵避開小區，重新規劃線路，有業主質疑為何當初沒有科學規劃直接避開，「先花了幾億元徵收款，現在又額外花錢重新裝修，我覺得是規劃不合理造成的。」