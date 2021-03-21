新冠肺炎｜中疾控：暫不對疫苗接種者免除檢測和隔離措施

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 17:02

21日（周日），國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹新冠疫苗有關情況。中國疾控中心副主任馮子健表示，在外防輸入方面，將繼續嚴格實施遠端防控措施，做好入境人員的衛生檢疫、集中隔離觀察和核酸檢測，暫不對疫苗接種者免除檢測和隔離的措施，有效阻斷邊境非法越境通道，並堅持人物同防。

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馮子健又表示，將考慮根據不同國家疫苗接種水平和疫情水平來實施差異化的簽證發放、航班和入境人員數量管控政策，同時關注疫苗護照的國際進展，國內民眾達到較高的免疫保護水平且具備可行性後再適時調整防控措施。

外交部駐港公署早前發出通知，由3月15日起容許已接種新冠疫苗的人士，享有簽證便利。駐港公署其後再解畫，指持香港特區護照和回鄉證的中國公民，回國毋須辦理中國簽證，故相關簽證便利政策，只適用於持外國護照赴內地的外國人。另外公署亦澄清，獲簽證便利的外國人並非可以免除隔離，入境內地後仍需遵守入境地關於隔離觀察的相關規定。

外籍人士如欲申請簽證便利，需接種中國生產的新冠肺炎疫苗，按規定時間間隔打完2針或接種單針疫苗後滿14天。簽證申請人持疫苗接種證明，則不再需要提供核酸檢測陰性證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。

而外籍人士要符合以下任何一個條件，才可申請簽證便利：（一）赴華從事各領域復工復產活動的外籍人員及其家屬；（二）因緊急人道主義事由，如奔喪或探望危重病親屬的外籍人士；及（三）持有效APEC商務旅行卡人員。