AI、遊戲、機器人齊爆發　「杭州六小龍」如何引領中國創新？

「杭州六小龍」近日火出了圈，中國一些省市如江蘇、廣東、安徽都開始反思為什麼「六小龍」沒有出現在自己的城市。預計3月上旬召開的兩會（全國人大和全國政協年會），「六小龍」現象也將成為熱議的話題。某種程度上說，學習杭州打造開放包容的營商環境，將成為接下來中國各地的「政治正確」。



「杭州六小龍」指的是遊戲科學、深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技六家企業，它們都是杭州近兩年崛起的在業內具有重要影響力的「科技新貴」。

中國人工智能公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

遊戲科學是去年風靡全球的《黑神話：悟空》的出品公司，《黑神話：悟空》榮獲有「遊戲界奧斯卡」之稱的TGA（The Game Awards）2024「年度最佳動作遊戲」「玩家之聲」兩項大獎，實現中國國產遊戲的重大突破。DeepSeek成立不到兩年，今年1月推出DeepSeek-R1模型，在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩美國OpenAI o1正式版，目前已在全球範圍被廣泛應用。1月20日，DeepSeek創始人梁文鋒參加了總理李強主持的座談會，成為炙手可熱的創新科技大佬。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

宇樹科技、雲深處科技從事機器狗和人形機器人研發。宇樹科技研製的機器人，在今年春晚上表演了高難度動作，受到全球關注。強腦科技目前與馬斯克的Neuralink成為全球第二家融資超過2億美元的腦機介面公司。群核科技是一家具備全球最大的可交互三維數據能力的空間智能企業，擁有超過3億2000萬個3D模型，平均每月活躍訪問者達7780萬。

內地輿論在熱捧「杭州六小龍」成就的同時，也開始追問這些「科技新貴」為什麼能夠在杭州密集出現。一些省市媒體也開始探究自己與杭州的差距。

宇樹科技人形機器人亮相中視春晚表演節目《秧Bot》。

2月6日，中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛在「新春第一會」上說，杭州DeepSeek推出的人工智能模型火爆全球，這表明人工智能時代一切皆有可能，廣西不能妄自菲薄、行動遲緩，而要站在時代前沿去捕捉機會，加快推進數字廣西建設。

江蘇官媒用戶端2月7日、8日和10日連發三篇文章，反思DeepSeek為什麼會出現在杭州，為什麼南京發展不出「杭州六小龍」。中共南京市委書記周紅波認為，「杭州六小龍」在杭州集中湧現絕非偶然，很重要的原因是杭州良好的創新氛圍、產業生態和營商環境。

江蘇官媒的文章指出，南京要突破「體制味太濃」，就要自上而下改變，以幹部作風轉變帶動營商環境優化。各級「一把手」有一絲猶豫，就會變成下面堅定的「不願意」；「一把手」流露出不擔責的蛛絲馬跡，下面就會以「敷衍走過場」回應，下面肯定比上面辦法多。

2月12日，安徽《合肥日報》在頭版頭條發問，杭州「六小龍」將人工智能乃至科技創新帶上新高度，以科技創新著稱的合肥該如何檢視創新生態，培育特色創新物種與新興產業，重塑身份認同？

除了省市官媒和領導人紛紛表示要向杭州學習外，中央媒體也下場為「杭州六小龍」擊節叫好。

《人民日報》2月10日發表文章說，省級媒體發出「為什麼我們發展不出『杭州六小龍』」等靈魂追問，這樣的追問很有現實意義。

杭州近年成為中國創新科技產業基地。(Getty Images)

文章認為，杭州的一些經驗可以拿來參考。比如，保持戰略定力，奉行長期主義，夯實產業基礎。從2005年開始，杭州就率先出台動漫遊戲產業發展政策，到2022年底，相關政策已經反覆運算到第六輪，形成完善的遊戲全產業鏈。為保證《黑神話：悟空》開發人員心無旁騖投入工作，政府幫忙申領各級獎補以及遊戲發行版本號，聯繫食堂和物業公司每天送飯上門。

另一方面，浙江開展趨利性執法司法專項監督，通報「遠洋捕撈」相關司法案例。2024年，浙江全省檢察機關幫助269家企業解除超許可權、超範圍、超時限等「查扣凍」資金1億餘元人民幣。無事不擾、有求必應，讓企業能夠取得「企業發展、產業躍遷」的「真經」。

《新華社》2月11日發表評論，簡要概括了「杭州六小龍」的成功秘訣，即來自咬定創新不放鬆的執著，來自「板凳甘坐十年冷」的韌勁，來自不斷優化營商環境的努力。

對中國高層而言，杭州成為中國官方宣導的新質生產力的策源地，更是樂見其成。在中共政治局七名常委中，有三人曾經長期在浙江工作，杭州乃至浙江省這些年的成就，自然離不開他們當年打下的基礎。

這三人是：擔任過中共浙江省委書記五年的習近平，擔任過浙江省長四年的總理李強，以及擔任過中共浙江省委常委、副省長的政治局常委蔡奇。

習近平主政浙江期間提出的「八八戰略」，即發揮浙江的八個優勢、推進八項舉措、實現八個目標，是後來歷屆浙江省主政者必須奉行的發展戰略。今年2月5日，中共浙江省委召開的「新春第一會」，主題就是「圍繞忠實踐行『八八戰略』，高品質發展建設共同富裕示範區。

由此可以看出，「杭州六小龍」的出現不僅為中國各地樹立了打造良好營商環境的樣板，還具有信任和維護核心地位的政治價值。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

