藏港青少年在港進行首場足球友誼賽　以球會友深化交流

2月18日晚，一場「跨越山海」的足球友誼賽在香港西沙GO PARK舉行，西藏自治區雪域雛鷹隊與香港東方體育會足球隊U16梯隊在綠茵場上以球會友。



2月18日，雙方首發球員與裁判在比賽前合影。（新華社）

2月17日起，一連五日的「跨越山海 以球會友」藏港青少年足球交流活動在香港舉行。

國際奧委會副主席、薩馬蘭奇體育發展基金會創始人胡安·安東尼奧·薩馬蘭奇在活動開幕式上通過影片致辭表示，體育和奧林匹克運動將大家緊密聯繫在一起，體育可以在不同文化、不同社會、不同成長環境的人們中架起溝通的橋梁。他勉勵藏港青少年，體育不僅僅關乎卓越，更關乎友誼與公正，希望西藏和香港的青少年都能在這次千載難逢的交流活動中有所收穫。

2月18日，西藏自治區雪域雛鷹隊球員布達瓦（左）與香港東方體育會足球隊U16梯隊球員譚浩然拼搶。（新華社）

2月18日上午，由西藏自治區體育局代表、教練、隊醫及青少年足球隊隊員（U16）組成的代表團一行21人，在西藏自治區體育局競技體育處處長姚永剛、辦公室副主任其美措姆的帶領下，拜訪了香港足球總會。

當晚7時，一場備受矚目的足球友誼賽在西沙GO PARK展開。這場友誼賽是藏港兩地青少年首次大規模足球交流，雙方球員都充滿期待。16歲的扎西頓珠說，來之前不了解香港球員的踢球風格，「本着學習的心態，來和他們交流切磋」。

2月18日，西藏自治區雪域雛鷹隊球員乃登加措（左）與香港東方體育會足球隊U16梯隊球員廖崇謙拼搶。（新華社）

當天比賽香港球員身穿藍色球衣，西藏球員則身穿綠色球衣，雙方在場上積極拼搶。最終，香港東方體育會足球隊U16梯隊獲勝。

藏港青少年在港進行首場足球友誼賽。

在比賽中破門的西藏青年乃登加措說：「香港球員之間配合默契，我沒想到自己能進球，確實很不容易。」球隊負責人姚永剛表示，友誼賽不僅為兩地青少年搭建了一個展現體育才華、增進友誼的平台，更通過足球這一紐帶，深化了相互之間的交流。

香港東方體育會足球隊U16梯隊教練梁振邦說：「能與遠道而來的西藏朋友一起比賽，機會很難得。他們的體力和力量都很好，我們在這方面還要加強。」他期待今年有機會赴西藏進行回訪交流，繼續深化兩地青少年的了解和友誼。

藏港青少年在港進行首場足球友誼賽。

藏港青少年在港進行首場足球友誼賽。

藏港青少年足球交流活動由薩馬蘭奇體育發展基金會、中國香港體育聯盟聯合主辦，西藏自治區體育局、紫荊雜誌社、西藏5100教育發展專項基金給予支持。