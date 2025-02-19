曾參演周星馳《美人魚》　江西籍導演兼商人涉猥褻兒童被刑拘

江西籍導演兼商人鄭某峰涉嫌在海南招募演員時猥褻兒童，被警方刑事拘留。公開資料顯示，鄭某峰本名鄭冀峰，曾參演周星馳電影《美人魚》，飾演「鄭總」一角。

《澎湃新聞》報道，海南省海口市公安局證實，鄭某峰因涉嫌猥褻兒童，被海口市公安局龍華分局採取刑事強制措施，目前已報檢察院擬對其批准逮捕。



《拘留通知書》顯示，鄭某某名為鄭某峰，由海口市公安局龍華分局於今年1月18日簽發，鄭某峰因涉嫌猥褻兒童於當日19時被刑事拘留，其被羈押在海口市第一看守所。

翻查資料顯示，鄭某峰本名鄭冀峰，生於1971年，是江西撫州市黎川縣人，集編劇、導演、演員、電影出品人、商人等多重身份於一身。

鄭冀峰為求在偶像周星馳的電影演一個角色，毫不猶疑「課金」支持拍攝。（劇照）

鄭冀峰在《臥底巨星》中出演泰國黑幫老大八面佛。（影片截圖）

2016年2月，鄭冀峰在周星馳導演的《美人魚》中，出演超級有錢、愛玩飛行器的任性土豪「鄭總」。2017年12月，他在谷德昭執導的喜劇動作電影《臥底巨星》中出演泰國黑幫老大八面佛。 2019年6月，執導並主演電影《豬八戒·傳說》。

鄭冀峰時任香港HFIO資本管理公司董事長、金像影業董事長，他也是一名電影出品人，曾參與多部電影的投資製作。天眼查工商註冊資料顯示，鄭冀峰在海南投資的與影視、表演、藝術相關公司有5間。