14歲男童電梯捂暈7歲女童抱走　CCTV惹公憤　未夠秤不足一日釋放

江西一名7歲女童近日晚間隻身搭電梯，不料遭一名14歲男童尾隨，門一關他隨即掩住女童口鼻，導致女童一度昏厥，後來將她抱離電梯時被路人目擊，女童始獲救。相關閉路電視片段曝光後引起輿論震動。



7歲女童遭一名14歲男童尾隨，電梯門一關男童隨即掩住女童口鼻，導致女童一度昏厥，後來將她抱離電梯。（影片截圖）

7歲女童遭一名14歲男童尾隨，電梯門一關男童隨即掩住女童口鼻，導致女童一度昏厥，後來將她抱離電梯。（影片截圖）

7歲女童遭一名14歲男童尾隨，電梯門一關男童隨即掩住女童口鼻，導致女童一度昏厥，後來將她抱離電梯。（影片截圖）

7歲女童遭一名14歲男童尾隨，電梯門一關男童隨即掩住女童口鼻，導致女童一度昏厥，後來將她抱離電梯。（影片截圖）

據內媒報道，江西景德鎮樂平市有網友發布閉路電視片段顯示，11月2日晚間9時多，一名女童進入電梯，隨後一名男童也進入電梯。該男童站在該女童身後，第一次伸出手想要碰女童後背，隨後在電梯門打開之際，他衝上去捂住女童口鼻，快速關上電梯門。

被捂住的女童不斷掙扎，但該男童並未鬆手。女童最後疑似已昏迷，該男童將女童抱離電梯。

報道指，事發於樂平市一處屋苑的大樓，是女童所住大樓的電梯裡。女童家長稱是因為男童在路上遇見路人，估計是心裏慌亂，才把女童放了。

女童家長稱，事發後自己報警，但是涉事男童不到24個小時就被放出來，因為男童才14歲根本未成年，不負刑事責任，「施暴者沒有24小時就放出來了，父母那邊不作為，沒有態度，我每看一次視頻我心裡都害怕極了。」

女童母親接受內媒採訪時表示，事發後女兒不愛講話，晚上會做惡夢。

警方：已對男童作出行政拘留處罰

樂平市公安局11月4日通報稱，經查，劉某某（男，14歲）乘坐電梯時對王某某（女，7歲）進行捂嘴並猥褻，在將王某某抱出電梯時被路人發現後逃離現場。根據相關規定，劉某某的行為構成猥褻他人，警方已依法對其作出行政拘留處罰。