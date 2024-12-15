12歲女童染HPV兼有半年性生活　醫生上報遭反問：怎麼確定被性侵

近期，內媒曝光山東一12歲女孩感染HPV（人類乳頭瘤病毒），且有半年性生活史，為其看診的女醫生上報醫務部反被問「如何確定她被性侵了？」，引發網民關注。



山東一名12歲女孩因盆腔炎住院治療，且感染HPV有半年性生活史。網傳圖片顯示，病人半年前曾因陰道炎就過醫，但當時無人報警。女醫生上報醫務部還被反問，你怎麽就確定她被性侵了？

12月13日，新泰市婦聯工作人員表示，「女孩現在還在住院治療，家長考慮到孩子的隱私和承受能力，不想把這個事情過多透露給外界，不希望被太多人關注。我們目前都在積極關注和處理當中。」

新泰市衛健局回應稱：「醫護人員昨天就已報警，警方現在已經介入調查。」新汶中心醫院工作人員則表示，「關於此事，無可奉告。」

據中國刑法規定，與未滿十四周歲少女發生性關系，不論該少女是否自願，均構成強姦罪。與已滿十四周歲的未成年女性發生性關系，在女方自願的情況下不構成犯罪，違背其意志強行發生性關系則構成強姦罪。

中國《刑法》第二百三十六條，以暴力、脅迫或者其他手段強姦婦女的，處三年以上十年以下有期徒刑。姦淫不滿十四周歲的少女的，以強姦論，從重處罰。強姦婦女、姦淫少女，有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

該12歲女童有半年性生活史，醫生上報卻遭反問「如何確定被性侵」引發網民關注：



12歲，無論是否自願，都算侵害啊



醫院搞不清楚狀況嗎？未成年人有性行為，一律需要報警處理，無須家長同意。



這種情況絕大多數都是身邊的人做的事情，越早進行性教育，孩子受傷害的也會越少。



解決問題，解決提出問題的人



這樣有良心有責任感的醫護人員。真的很難得。一定要保護她



婦產科老師說過十四歲以下無論是否自願都可以報警處理

