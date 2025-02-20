山東泰山亞冠突離奇退賽　傳害怕韓國球迷舉六四事件照片報復

據韓國官媒韓聯社報道，中國山東泰山足球俱樂部突然放棄亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE），原定於19日下午進行的山東泰山客場對陣韓國蔚山HD俱樂部的比賽隨即被取消。



這一棄賽的決定可能源自於2月11日山東泰山在山東濟南主場迎戰韓國光州足球俱樂部的比賽中，部分內地球迷展示了在1980年光州事件中對群眾進行暴力鎮壓的韓國前總統全斗煥的照片，從而引發抗議有關。

2月11日，在山東濟南舉行的球賽上，中國球迷手舉韓國前總統全斗煥照片，嘲諷挑釁韓國光州球隊。 （微博/聯合早報）

山東泰山早前在主場對FC光州，有山東球迷向客隊的光州球迷舉起全斗煥照片挑釁。（X）

亞足聯19日通過官網發佈消息稱，山東泰山表明將不參加與蔚山HD的比賽。根據亞冠精英聯賽競賽規程第五條第二款規定，亞足聯認為山東泰山退出亞冠精英聯賽。有關條款規定，拒絕進行比賽或書面通知不打算或無法參加比賽的俱樂部被視為退賽。蔚山HD也通過社交媒體官宣，因山東泰山放棄參賽，當天的比賽被取消。

依據山東泰山俱樂部微博公眾號發出的公告，山東泰山指稱，因球隊出現人員身體嚴重不適情況，經醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍，參加與蔚山HD足球俱樂部的亞冠精英聯賽第8輪比賽。我們對此深表遺憾，對亞足聯、蔚山HD足球俱樂部、廣大球迷及社會各界深表歉意。

韓聯社也報道稱，據韓國職業足球聯盟消息，山東泰山向亞足聯方面以球員和工作人員的健康問題為由表示無法參加原定於當天下午7時在蔚山進行的2024-25賽季亞足聯冠軍精英聯賽的聯賽階段第八輪比賽。亞足聯通知稱，聯賽不允許僅放棄一場比賽，如要棄賽，只能退出整個賽事，山東泰山對此表示了同意。

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韓國前總統全斗煥（右）因貪腐案受審，左為盧泰愚；全斗煥一直堅稱自己在光州事件中沒有做錯。（視覺中國）

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山東泰山為何在比賽開始2小時之前突然作退賽決定，引發關注。報道稱，山東泰山11日在濟南奧林匹克體育中心主場迎戰韓國光州足球俱樂部，進行聯賽階段第七輪比賽。在比賽過程中，部分中國球迷向著韓國球迷展示前總統全斗煥的照片，引發光州方面的強烈抗議。山東泰山方面14日就此發表聲明公開道歉。

而據稱，韓國球迷可能在對蔚山HD的賽事中以牙還牙，高舉包括六四天安門事件的照片還以顏色。內地網友認為這是山東泰山棄賽的主因。

韓聯社報道稱，全斗煥是韓國「五一八民主化運動」（又稱「光州事件」）的主謀，光州民眾對他的消極情緒根深蒂固。1980年5月18日至27日，為抵抗軍事獨裁政權，光州民眾走上街頭發起大規模抗議運動。當時掌握軍權的全斗煥下令進行武力鎮壓，造成大量平民傷亡。

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