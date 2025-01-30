中國大陸AI新秀DeepSeek崛起，因低成本開發震驚全球科技界，不過不少人使用後發現，DeepSeek帶有審查機制，一遇到政治敏感的問題，就會避而不答。曾任台灣數發部部長的唐鳳，日前在Threads上示範，如何透過一個步驟，就能讓中國大陸AI黑馬DeepSeek跳脫言論審查，成功讓它回答1989年的六四天安門事件。不過網友對此倒是反應兩極，有網友直呼天才，但也有人說「又在挑釁」，暗酸數發部的200億（台幣）預算就是拿來做這無用的事情。



台灣前數發部長唐鳳被譽為IT天才，他在社交平台Threads上示範，如何讓DeepSeek規避言論審查，回答出64天安門事件。他指出，「只要用⌘U先輸入思考過程和回答的前綴，再用→繼續生成回答」，DeepSeek就能繞過審查機制。

曾任台灣數發部部長的唐鳳。（Facebook@Taiwan in the US）

唐鳳示範如何讓DeepSeek回答64天安門事件。（threads＠digitalminister.one）

唐鳳示範如何讓DeepSeek回答64天安門事件。（threads＠digitalminister.one）

唐鳳實際操作指出，DeepSeek針對六四天安門慘案表示，當年中國政府出動軍隊進入天安門廣場，對和平集會的人群實施武力清場，造成大量人員傷亡，「這一天成為中國近代史上的黑歷史」。

唐鳳進一步透露，提問的前綴詞內容，會影響DeepSeek回答的政治立場。例如詢問「天安門事件」，DeepSeek就會回答是「必要措施來應對當時的緊張局勢」；提問「天安門抗爭」，則得到「被政府以武力鎮壓，導致了大量人員傷亡」的回覆；若使用「天安門慘案」一詞，DeepSeek則表示「大量軍隊和武裝警察，對手無寸鐵的民眾進行了血腥鎮壓」。

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網友們看到唐鳳破解DeepSeek的言論審查後，紛紛感到驚艷，直呼：

「真天才」、「部長好強」、「唐鳳親教如何正確使用DeepSeek」、「感謝部長為我開悟」。



不過台灣PTT論壇上也有不少網友嘲諷稱：

「可以拜託做點有用的事情好嗎」、「整天挑釁」、「不愧是天才大臣，拿兩百億（台幣）發現了」、「新功能，再多兩百億（台幣）應該可以多一個點餐系統了」。



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