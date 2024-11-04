LoL世界賽決賽│中國官媒半場開香檳被嘲！慘遭韓國大逆轉由冠變亞
撰文：ETtoday
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《英雄聯盟》（League of Legends）S14世界大賽冠軍戰於11月3日凌晨落幕，由韓國戰隊T1以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG。不過，中國官媒《環球時報》卻在比賽中鬧出了大笑話，提前在第4戰進行中就發出恭喜中國奪冠的快訊，「半場開香檳」最後慘遭逆轉。
《環球時報》於11月3日凌晨1時30分在微博上發出快訊，稱BLG（Bilibili Gaming）以3:1的成績戰勝韓國的T1，拿下英雄聯盟S14總決賽的冠軍，時隔3年再次贏得S系列賽的冠軍，是LPL賽區的第四冠，也是首次由5名中國籍選手組成的「全華班」奪得世界賽冠軍。
BLG在前3戰的表現亮眼，率先拿下2局，確實是「聽牌」的狀態，只要再贏下一局就能奪冠；但在第4戰時，T1的傳奇中路選手Faker（李相赫）發威大殺四方，成功拿回一局，將比賽推進到第5戰。
令人尷尬的是，《環球時報》發文時正好就是第4戰進行到一半，當下根本還沒分出勝負，因此許多網友都留言質疑。《環球時報》也很快發現錯誤，緊急將文章刪除，當作事情沒發生過。
不料，第5戰時，Faker延續上一局的手感，繼續帶領隊友們取得優勢，最終擊敗BLG，以3比2上演了精彩的逆轉勝，拿下個人第五座世界冠軍，並獲選為總冠軍賽的MVP。
再次敗給韓國，許多中國網友都略顯失落，但也不得不佩服Faker的強勁實力，於是轉而開始檢討《環球時報》：
．「全華班奪冠的願望是美好的，但提前發假新聞是錯誤的！」
．「搶新聞臉都不要了？你這還是官媒？」
．「半場開香檳是有多傻？BO5的比賽甚麼都有可能！」
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