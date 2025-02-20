曼谷21歲女模全裸陳屍酒店　疑被逼服開心水　涉案中國男潛逃出境

泰國曼谷近日有一名21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內，一名37歲中國籍男子懷疑要求女子提供性服務，過程中強迫女方吸毒致其死亡。據最新報道，這名中國疑犯已潛逃出境。



閉路電視拍到涉案中國男子進入酒店。（截圖）

死亡的21歲女模特兒。（khaosod）

死亡的21歲女模特兒。（khaosod）

21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內。（khaosod）

外媒星洲網等報道指，警方在案發現場發現有「開心水」（Happy Water）與氯胺酮（K仔）等多項毒品與酒精飲料。開心水是一種中國流行的毒品，內含8種不同成分，其中4種具有抑制中樞神經作用，另4種則有刺激神經的效果，且當中含有「迷姦藥」成分。要是這類毒品與酒精混合，將加速毒素進入血液，引發循環系統衰竭。

根據初步檢驗結果，女模的死因為循環系統衰竭，與現場證物相符。至於死者體內是否殘留毒品有待法醫進一步檢測。

警方在案發現場發現有「開心水」（Happy Water）與氯胺酮（K仔）等多項毒品與酒精飲料。（截圖）

女模的家屬強調，她生前沒有吸毒習慣，警方不排除是遭到疑犯強迫使用毒品，進而導致死亡。

警方雖然很快介入調查，且追查男子下落，不過根據最新消息，涉案的中國男子已經成功出境。也因為這樣，外界質疑警方行動緩慢，未能及時限制疑犯出境。

死者2月9日進入酒店的情況。（khaosod）

根據早前泰媒khaosod等報道，被害女子透過模特兒經紀公司接下了這份「工作」，以6000泰銖（約1400元港幣）的報酬陪侍這名中國籍男子吳多英（DuoYing Wu，音譯）。然而根據網絡上外流的聊天記錄，她在過程中被逼迫使用毒品。

當地警方2月10日上午7時10分接獲報案稱，事發酒店有一名女子昏迷不醒，救護人員趕往現場後確認女子已經死亡。

酒店員工表示，有一名中國男子9日晚間11時16分和死者一同入住酒店，但10日上午他發現女子失去意識，隨即通知酒店人員。然而在救護人員趕到現場確認女子死亡後，男子當場離開。