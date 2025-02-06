中國地下代孕產業跨國犯罪　百名泰國女子遭騙至格魯吉亞強迫取卵

《曼谷郵報》（Bangkok Post）2月3日報道，泰國非營利組織巴薇娜兒童和婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）救出數名被騙至格魯吉亞（Georgia，喬治亞）「強制取卵」的泰國女性，犯下誘騙罪行的犯罪集團為中國人。



據這些受騙泰國女性所稱，他們被告知是參與合法代孕工作，抵達中亞國家格魯吉亞後卻被集體監禁，每個月被強制刺激排卵和取卵，不僅沒有錢賺還必須付錢才能離開。



泰國非營利組織巴薇娜兒童和婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）援救數名被騙至格魯吉亞（Georgia，喬治亞）的泰國女性「強制取卵」。（Facebook）

至少還有上百人受困卵子農場 須付贖金才能離開

基金會創辦人巴薇娜（Pavena Hongsakul）和被救出的數名受害者共同舉行直播記者會，巴薇娜指出，目前至少還有100位泰國女子仍困在格魯吉亞，急需泰國政府協助救援。

巴薇娜表示，有一名泰國女性被騙至格魯吉亞的「卵子農場」囚禁，付了約7萬泰銖（約1萬6,208元港幣）才獲釋，回到泰國後在9月找上基金會，希望她們幫忙救援其他受害者。基金會立即通報警方，泰國警方與國際刑警（Interpol）已在1月30日協助救出3名女性。但仍有大量受害者在犯罪者手中，缺乏經費將她們贖出。

受害者（Na）在基金會Facebook直播透露，她是在Facebook看到招聘廣告，保證能賺取40至60萬泰銖，於是聯繫發文者。對方說工作內容是替無法生育的格魯吉亞夫妻擔任代理孕母，還謊稱在該國代孕為合法產業。對方還表示會負責孕母的所有簽證、機票等費用。

泰國非營利組織巴薇娜兒童和婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）援救數名被騙至格魯吉亞（Georgia，喬治亞）的泰國女性「強制取卵」。（Facebook）

2024年8月時，在一名泰國籍的女性領隊帶領下，受害女子與另外10名女性一同前往格魯吉亞。女領隊在入關時發給一人500美元，要她們佯裝成旅客，還刻意帶往旅館住幾天，並讓她們在多處旅遊景點拍照，偽裝成正規的旅行團。

直到第4天，這群女性搭了10小時的火車，陸續被轉送至4棟巨大的房屋，裡面總共住了至少100名泰國女子，女領隊也在此時沒收所有人的護照，她們才發現與說好的條件不一致。Na表示，那裡經常有中國男性進出，根本沒有格魯吉亞夫妻來尋求孕母。

Na指出，受害女性被要求按時服用刺激排卵的荷爾蒙藥物，每個月都會遭到強制取卵，人身自由都被控制，許多人沒有拿到報酬，想離開還必須付出7萬泰銖，形同綁架囚禁。然而，刺激排卵與取卵手術都會對女性身體造成極大負擔，但過程中沒有受到任何保護和照顧，因此被囚禁在那裡的女性看來身體狀況都很差。

泰國非營利組織巴薇娜兒童和婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）援救數名被騙至格魯吉亞（Georgia，喬治亞）的泰國女性「強制取卵」。（影片截圖）

最終Na聯繫上家人後才湊出錢離開前。離開前，數名女性也懇求Na救救自己。巴薇娜指出，這些卵子很可能已被販賣至其他國家，成為他國人工生殖的材料。

巴薇娜基金會指出，光是2024年至少就有257名泰國人成為人口販賣受害者，其中53例是在泰國境內，204例被賣到其他國家。該基金會已經協助救出其中152人。

台媒指出，中國與泰國之間的跨國人口販運組織，近年行徑日益猖狂，也已嚴重影響兩國人民安全。