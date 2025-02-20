入地10910米　中國首個超萬米科探井完成鑽井　創多項世界紀錄

中國深地工程獲得重大突破，首口超萬米科探井——深地塔科1井在地下10910米完成鑽井任務，成為亞洲第一、世界第二垂深井並創造多項世界紀錄。



《央視新聞》報道，新疆塔克拉瑪干沙漠腹地，經過近2年鑽探，完成鑽井任務的深地塔科1井不僅獲得中國首份地下萬米的岩芯標本，還在一萬米的地下找到油氣存在，在世界範圍內尚屬首次，本次鑽井任務的完成，標誌著中國在深地領域科學探索取得重大進展。

深地塔科1井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣境內，是中國「向地球深部進軍」實施的重大「深地工程」，肩負著科學探索和發現油氣的雙重任務。2023年5月30日開鑽。從地表鑽至萬米深處，僅用時279天；而從萬米衝刺至最後近1公里，則耗時300多天。鑽探過程中，發現了活躍的油氣顯示。

深地塔科1井。（央視新聞）

中國石油塔里木油田企業首席專家王春生表示，萬米深處每一米都是挑戰，克服了超重載荷、井壁失穩、鑽具疲勞、工具失效、地層惡性井漏等困難。連續鑽穿了塔里木盆地12套地層，最終在10851米到10910米井段鑽到優質的能夠產生油氣的岩石，是全球陸上萬米以下首次發現油氣，極大地拓展了萬米深層油氣勘探的新領域。

深地塔科1井採用中國自主研製的全球首台12000米自動化鑽機進行鑽探，形成了自主可控的萬米關鍵核心技術體系。在鑽探過程中，先後創造全球尾管固井「最深」、全球電纜成像測井「最深」、全球陸上鑽井突破萬米「最快」、亞洲直井鑽探「最深」、亞洲陸上取心「最深」等五大工程記錄。科研人員根據岩芯、岩屑以及測錄井等地質樣本和數據，繪製出亞洲第一份萬米地質剖面圖，為深地科學探索和油氣勘探提供一手實物資料。

深地塔科1井在地下10910米完成鑽井任務。（央視新聞）

中國石油股份公司副總裁何江川表示，超萬米深井的鑽探成功，是中國繼「深空」「深海」之後，在「深地」領域取得又一重大進展。深地塔科1井攻克了超深、超高溫、超高壓等一系列世界級難題和極限挑戰，圓滿完成科學探索和發現油氣兩大任務，推動工程技術叠代升級。

深層超深層是中國油氣資源重要接替區，目前探明率不足十分之一，勘探開發深層油氣資源，對保障中國能源意義重大。截至目前，中國在塔里木盆地打成超過8000米深井超300口，佔全國的80%以上，超萬米科探井的實施，將加速完善超深油氣地質理論和超深勘探開發技術，對超深油氣開採產生重要引領作用。