近日，DeepSeek評選珠海為「中國最宜居城市」，表示其氣候、環境、經濟、社會治理等維度的綜合評分，在1億次蒙地卡羅模擬（Monte Carlo method）中，穩定性超過99.7%，遠超其他城市標準差。



DeepSeek評選珠海為「中國最宜居城市」。（Reuters）

有網民讓DeepSeek自行推理1億次，從而找出中國最宜居的城市，且只能選擇一個城市，結果DeepSeek給出的答案顯示，中國最宜居城市為珠海，而珠海最宜居的區域是香洲區。

DeepSeek認為，在生態環境方面，珠海以「百島之市」聞名遐邇，空氣質量常年優良。同時，珠海有45%的綠化覆蓋率，且氣候溫和，四季都非常宜居。

經濟與生態平衡方面，珠海在高科技產業、旅遊業等領域發展迅速，同時注重生態保護，形成了「會展經濟+特色產業」的可持續模式。例如，國際會展中心帶動了一系列關聯產業蓬勃發展，為城市經濟注入活力的同時，也沒有破壞生態的平衡。

另外，珠海的生活便利性和社會文明程度也較高，基礎設施完善，醫療、教育資源均衡，城市治理水平高，居民生活滿意度突出，樓價收入比也比較合理。

珠海。（視覺中國）

而在珠海眾多區域中，香洲區具有獨特的代表性。它作為珠海的主城區，集中了全市優質的教育、醫療資源以及商業中心，生活便利性極高。香洲區還實現了生態與人文的完美融合，囊括了情侶路等自然最觀以及北山村等歷史文化街區。

此外，香洲區還是珠海「橫琴粵澳深度合作區」的重要輻射區域，受益於粵港澳大灣區的政策紅利，未來的發展潛力不可限量。

而將珠海香洲區與其他城市進行對比時，更能看出它的優勢。杭州、南京等城市在部分榜單中排名靠前，但其樓價壓力、交通擁堵問題突出，珠海香洲區在均衡性上更具優勢，樓價收入比合理，且較少出現極端氣候或資源緊張問題。

DeepSeek指出，綜合多份諸如中國宜居十強、亞太最佳城市報告等相關榜單以及區域發展的數據來看，珠海香洲區因其生態、經濟、社會文明等多方面的綜合優勢，可被視為當前中國最宜居城市的代表性區域。