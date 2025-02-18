珠海巨人大廈爛尾28年後將重新動工 土地使用權僅剩18年？
撰文：許祺安
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內媒《每日經濟觀察》報道，珠海市巨人大廈於1992年規劃，1997年停工，至今已爛尾28年。近日，珠海市公布「巨人大廈改造提升及公共停車場項目」等四個重點城市更新項目備案信息，其中巨人大廈項目將於今年10月正式開工，預計2029年12月完工。
1992年，內地企業家史玉柱在珠海創立巨人集團，憑藉漢卡和保健品「腦白金」迅速崛起。位於珠海市香洲區銀樺路南側的巨人大廈，本是他計劃中的集團總部，但於1997年停工，僅完成地下三層和地上兩層。
2019年，珠海市香洲區成立爛尾樓整治專項小組，由區屬國企珠海正方集團牽頭介入，聯合賽納置業（持股24%）和史玉柱關聯企業士安公司（持股25%），合資成立正方盛世，並於2021年以4.02億元拍下項目。
據介紹，正方盛世計劃將其改造為綜合體，新增1537個公共停車位，並整合物業租賃、充電樁等多元收益。項目將於今年10月正式開工，預計2029年12月完工。
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