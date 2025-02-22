熱播劇《漂白》再爆風波　替身女演員疑遭車輾頭畫面曝光

內地影視平台愛奇藝熱播劇 《漂白》，被指抄襲了《南方都市報》於2012年發表的深度調查報道《漂白》，引起軒然大波。一波未平一波又起，周六（22日），據網民爆料稱，在《漂白》的拍攝現場，一輛汽車直接從替身女演員頭部輾壓過去，替身女演員在現場痛苦哀嚎。



而劇組最新回應表示，演員是擦傷，頭部並未受傷，現已康復，並為現場管理不善向該演員道歉。



據了解，事件發生在一處外景拍攝地。目擊者稱，當時正在拍攝一場激烈的追逐戲，一輛道具車不慎失控，疑似輾壓到了一名女替身演員的頭部。

女替身演員立即痛得大叫，現場頓時陷入一片騷動。之後，劇組人員上前施救，並將傷者送往附近醫院進行緊急救治。

一輛道具車不慎失控，疑似輾壓到了一名女替身演員的頭部。（影片截圖）

另外，內媒比對《漂白》劇情後發現，事故中車輛車牌號，確實與劇中車輛車牌號一致。

而有關影片一經發布，立即引發了網友的強烈關注和討論，網民紛紛表達了對替身演員的擔憂，呼籲劇組盡快公開具體情況。有網民對如此危險的拍攝手法狠批，「這是不把替身當人看嗎」、「不能用（其他）道具嗎」。

劇組人員上前施救。（影片截圖）

傷者被送往附近醫院進行緊急救治。（影片截圖）

周六下午，《漂白》劇組透過官方微博發文稱，網上流傳影片為2024年4月7日《漂白》劇組在海南海口拍攝車戲過程中，特技演員駕車從倒地的演員身邊經過，導致該演員手臂被擦傷，事故發生後，劇組第一時間將該演員送醫，經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息，目前，該演員已康復，恢復正常的工作生活。

劇組稱：「我們再次因現場管理不善向該演員道歉，安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

受傷女演員的就醫報告。（微博）

同日下午，自稱是受傷女演員的網民發聲稱：「大家好，我是漂白劇組受傷事件中的女孩，因為拍攝角度的原因，網傳視頻與現場的實際情況不太一樣，受到擦傷的是胳膊，不是頭部。劇組也第一時間送我去醫院檢查治療，檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」

內地影視平台愛奇藝熱播劇 《漂白》被指抄襲。（微博＠新浪娛樂）

今次已非《漂白》首次陷入風波，1月20日，一篇名為《愛奇藝的<漂白>把南方都市報的<漂白>給「漂白」了》的文章引起關注。

作者猛哥稱，愛奇藝這部新劇，無論是劇名還是劇情，都「漂白」了其2012年發表於《南方都市報》南方都市報的深度調查報道《漂白》，「在最需要尊重版權的影視圈，居然有如此明目張膽之行為，令人費解」。

對此，《漂白》的總製片人表示，該劇改編自作家陳枰編寫的同名小說《漂白》，愛奇藝擁有該小說的完整版權鏈。陳枰則否認抄襲，並稱支持雙方以專業法律途徑和方式來解決問題。

愛奇藝熱播劇 《漂白》劇照。（微博＠電視劇漂白）

愛奇藝熱播劇 《漂白》劇照。（微博＠電視劇漂白）

《漂白》是由愛奇藝、江蘇稻草熊影業、好朋友影業、拍好戲影業等製作公司出品，曹凱執導，陳枰擔任編劇與監製，郭京飛、王千源、趙今麥領銜主演，任重、王佳佳、宗俊濤特別出演的中國大陸犯罪懸疑劇。

該劇講述刑警隊長彭兆林（郭京飛飾）在十年前追捕嫌犯鄧立鋼（王千源飾）時錯失良機而令其逃脫。此後鄧立鋼銷聲匿跡，彭兆林自責不已並持續追查。十年後鄧立鋼再次犯案，彭兆林重啟調查。與此同時，曾被鄧立鋼綁架後逃脫的甄珍（趙今麥飾）成為警察，也加入到對鄧立鋼的追捕中。