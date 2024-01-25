四川漢越獄43年終在新疆落網　警方：已「漂白」身份結婚生子

四川一名男子曾因犯報復縱火罪入獄，惟服刑不到兩年後便越獄脫逃，其後43年皆音訊全無。及至今年，警方在新疆伊犁再次將其拘捕，發現68歲的他已換了身份並結婚生子，目前被重新移交監獄。



據《紅星新聞》報道，現年68歲的脫逃罪犯楊某芳，因犯報復縱火罪於1978年6月，被送至四川廣元監獄服刑改造，惟1980年5月越獄脫逃。自此，楊某芳仿佛人間蒸發、音訊全無。監獄方面亦受限於當時的條件和技術，追捕多次未果。

四川一名男子曾因犯報復縱火罪入獄，惟服刑不到兩年後便越獄脫逃，其後43年皆音訊全無。（示意圖片/視覺中國）

去年12月，新疆伊犁霍城縣清水河鎮一名劉姓男子進入警方視線，結合廣元監獄給出的相關信息，警方推斷該男子極有可能就是「漂白」身份後的罪犯楊某芳，遂決定展開拘捕行動。

上周四（18日），在當地警方的配合下，工作組核實掌握了該男子的生活狀況、居住地址等信息，最終在街頭蹲守8小時後，楊某芳終於出現，警方成功將其拘捕。

經突審，罪犯楊某芳對其犯罪事實供認不諱，並交代其於1980年5月脫逃後「漂白」身份，先後潛逃至新疆、甘肅等地，結婚生子後再度回到新疆定居生活至今。上周六（20日），工作組將罪犯楊某芳安全帶回並移交至廣元監獄。