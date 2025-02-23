DeepSeek助攻！四川82歲腎癌患者超難手術成功　第3日可下床活動

近日，四川省人民醫院泌尿外科團隊成功為一名患有腎盂癌合併下腔靜脈癌栓的82歲老翁實施根治性手術，過程中利用了DeepSeek人工智能系統輔助制定詳盡方案。



經過4個多小時的緊張協作，手術實施完美，其中，從下腔的靜脈阻斷、重建完成至重新開放僅用時49分鐘。（《紅星新聞》）

82歲的腎癌患者手術成功。（《紅星新聞》）

內媒《紅星新聞》等21日報道指，82歲的王爺爺（化名）1個多月前被確診為「右側腎盂癌伴下腔靜脈癌栓」，有隨時猝死的風險。

腎腫瘤合併下腔靜脈癌栓的手術是泌尿外科頂尖難度的手術之一，也被稱為「皇冠上的明珠」，手術風險較高，不確定因素較多。而腎盂癌繼發的下腔靜脈癌栓更是增加了手術難度。

四川省人民醫院泌尿外科主任熊瑋解釋，「過去這類患者往往被迫選擇保守治療，但通過多模態評估和技術賦能，我們看到了手術治癒的可能性」。

手術過程中利用了DeepSeek人工智能系統輔助制定詳盡方案。（《錦觀新聞》）

DeepSeek輔助制定詳盡方案

在圍手術期管理上，DeepSeek大展身手，它通過深度學習百萬級高齡手術案例，迅速完成風險預警、用藥決策、康復路徑規劃和併發症監測等關鍵步驟評估與策略設計。如精準預測術前、術中、術後風險節點，動態調整抗凝方案，規劃每日康復目標，讓術後急性腎損傷風險大幅降低。

此外，手術團隊也採用高精度CT成像融合三維重建技術，構建出精準的「數字脈管系統」。

經過4個多小時的緊張協作，手術實施完美。王爺爺在手術後第三天即能下床活動，如今腎功能正常，雙下肢水腫完全消失，預計很快就能出院。