中國將打造重點災害帶一小時航空應急救援響應機制

2月23日，中國災害防御協會航空應急救援分會在北京成立。《新華社》報道，中國將實現全國50%人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋，城市群核心區域達到30分鐘響應，重點災害帶實現1小時響應。



中國災害防御協會航空應急救援分會名譽會長閆鵬表示，中國自然災害頻發，航空應急救援憑借其快速反應、全域機動、立體救援的優勢，能高效應對多災併發的複雜局面，為受災受困群眾搭建起「空中生命線」，最大程度減少傷亡與損失。

閆鵬介紹，經過多年努力，中國航空應急救援建設取得一定成績，但與國際相比仍有差距。例如美德日等國，均建立起完善的航空應急救援體系。

正在中國甘肅省張掖市張掖丹霞地質公園起飛的直升機。（視覺中國）

中國災害防御協會會長鄭國光表示，航空應急救援是中國應急救援體系的重要組成部分，航空應急救援分會要確立「主動防控、科技賦能、社會共治、國際協作」的發展理念，組織各方力量積極參與各類應急救援行動。

中國工程院院士劉大響建議，分階段分步驟推動現代化航空應急救援體系建設發展，2025至2030年，實現全國50%人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋，城市群核心區域達到30分鐘響應，重點災害帶實現1小時響應。