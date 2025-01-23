雷軍：小米SU7春節出行無憂　遇事故獲免費救援兼送500元打車券

小米創始人、董事長兼CEO雷軍近日在社交平台宣布，春節期間小米SU7出行無憂，司機遇上任何原因的拋錨或事故，都可獲免費提供道路救援。



除了免費提供道路救援，雷軍宣布，小米還會為遇上問題的司機送車到指定城市，並贈500元人民幣的打車券。他還表示，春節期間，小米汽車服務門店正常營業。消息一出，網友紛紛大讚貼心。

雷軍宣布，春節期間小米SU7出行無憂。（微博）

此外，雷軍日前轉發小米汽車副總裁李肖爽的微博，稱小米SU7上個月交付量，已超過Tesla的Model 3。Model 3是Tesla旗下一款純電動中型轎車；小米SU7是小米汽車的首款產品，定位為C級高性能生態科技轎車。兩者在定位、售價等方面較為相近。

雷軍日前轉發小米汽車副總裁李肖爽的微博，稱小米SU7上個月交付量，已超過Tesla的Model 3。（微博）

據懂車帝發布的榜單顯示，去年12月，國內純電動轎車零售銷量排行榜中，小米SU7的銷量為25815輛，Model 3的銷量為21046輛。數據並顯示，1月20日，用戶關注排名前三的車型分別是小米SU7、Model Y、Model 3。其中，小米SU7的經銷商報價為21.59萬至29.99萬元，Model 3的經銷商報價為23.55萬至33.95萬元。

分析稱，接下來，小米汽車或將以小米YU7對決Model Y。