上海男160元購入國家監製救災床　應急局：救援物資遭私售正嚴查

8月11日，上海一男子購買的全新摺疊木板床上竟標有「中華人民共和國應急管理部監製」和「救災物資」等字樣。男子擔憂是否能夠使用，卻遭店家告知「渠道合法」。

對於救災物資流入商品市場，上海浦東新區應急管理局確認，該床是使用過的救援物資，重新消毒塑封後本該送入鋼廠銷毀，卻被人私自出售，目前正在嚴查。



據《極目新聞》報道，12日上午，上海市市民代先生在浦東新區一家二手商店，以160元一張的價格買下兩張有塑封「看起來全新」的折疊床。到家後卻發現，床上印有救災物資相關字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」。代先生詢問店舖老闆，老闆表示是從合法渠道來的，但他仍擔心這張床能否使用。

代先生發布的影片顯示，藍色單人木板床上印有「中華人民共和國應急管理部監製」的字樣，且床上還有溯源二維碼。

上海男子購買的折疊木板床上印有「中華人民共和國應急管理部監製」字樣。（極目新聞）

店舖老闆稱，其於6月12日在浦東新區航瑞路一高架橋下的棚子內，從一名微信暱稱為「一馬平川」的賣家手裡，以53元一張的單價購買了幾十張有塑封的新折疊單人床，一共轉帳給賣家3975元。店舖老闆表示，當時在現場還有其他東西在處理，也有其他人也購買了這批床。他稱，見這些物資是公開買賣便以為合理合法。

床上的溯源碼顯示，這批床由寧波一象吹塑家具有限公司於2020年12月20日生產，並於2021年2月4日在上海交到某單位的倉庫。

寧波一象吹塑家具有限公司項目負責人回應稱，工廠的確生產過上述折疊床，貼上溯源二維碼後，交付給上海某單位倉庫。至於這批物資後續如何流通、使用、處理，他們並不清楚，且貼有溯源二維碼的產品，工廠不會向市場上出售。

12日中午，入庫該物資的上海某單位倉庫確認，從溯源碼看，該床為應急物資。2021年2月，確有一批2萬張折疊床進入他們倉庫，該批物資已於2022年4月調到上海市浦東新區應急管理局。對於應急管理局如何處置該批物資，他們並不知情。

對此，上海市浦東新區應急管理局倉庫管理人員確認，2022年浦東新區處置的救援物資中有一批床。因新物資進庫，舊有物資於今年5月底開始移庫動作，要求對這批使用過的舊床清理消毒、塑封打包，送入鋼廠銷毀。但不知什麽原因，有人員私自將本該返鋼廠的床賣出去。應急管理局領導對此事高度重視，正在嚴查。