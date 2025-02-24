陝西違法強拆案10名強拆者判刑　衝突曾致1拆遷人員死亡

內媒《澎湃新聞》報道，陝西西咸新區一起違法強拆案近日一審宣判，10名強拆者被判處緩刑至二年有期徒刑，被拆遷戶申請抗訴未果。案發當天，違法強拆引發的衝突還導致了一名拆遷人員死亡。



強拆過程。（CCTV畫面）

強拆衝突曾導致一名拆遷人員死亡

陝西西咸新區釣台街道辦事處資村，因當地開發文旅項目，對該村部份房屋實施徵收拆遷，但徵收方與張三報家始終未能達成拆遷補償協議。

2023年4月1日6時許，強拆引發衝突，一名拆遷人員死亡。張三報長子張恆被控故意傷害罪，目前，該案一審尚未宣判。

十名參與拆遷人員被起訴

有十名參與強拆的人員被起訴。判決書顯示，這十名被告人多是咸陽本地人，其中有無業人員和村民；還有兩名網約車司機，一名貨車司機，和一名房產銷售人員。

公訴機關認為，10位被告人公然毀壞他人財物，價值1960元（人民幣），其行為觸犯了《刑法》第二百七十五條，應當以故意毀壞財物罪追究刑事責任。

強拆過程。（CCTV畫面）

2025年1月21日，秦都區法院作出一審判決，十名被告人均被判犯故意毀壞財物罪，其中被告人程某某、鄭某某被判處有期徒刑二年，被告人寇某某被判處有期徒刑一年，其餘被告人均被判處緩刑。

被拆遷戶申請抗訴未果

一審宣判後，被害人張三報、張濤以該判決「認定事實部分不清、漏罪、判決畸輕」為由，請求秦都區檢察院提出抗訴。

2月14日，張濤收到秦都區檢察院抗訴請求答覆書。秦都區檢察院審查後認為，一審判決定性準確、程序合法，決定不予提出抗訴。對上述答覆，張濤表示，他們家將向咸陽市檢察院提交抗訴申請。